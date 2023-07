Dan neodvisnosti v ZDA obeležili množični strelski napadi

Predsednik ZDA Joe Biden danes praznuje v Beli hiši skupaj z vojaki in njihovimi družinami, pred tem pa je imel srečanje z učiteljskim sindikatom, kjer je med drugim poudaril pomen sindikalnega organiziranja in odpis študentskih dolgov, kar mu je nedavno preprečilo vrhovno sodišče ZDA.

Omenil je tudi nedavne strelske napade v Philadelphii – rojstnem mestu ZDA, kjer so leta 1776 sprejeli Deklaracijo neodvisnosti, v teksaškem Fort Worthu in v Baltimoru, v katerih je skupaj umrlo 10 ljudi. Biden je ameriški kongres pozval, naj sprejme smiselne ukrepe proti razširjenosti strelnega orožja, glede nasilja v šolah pa je dejal, da oboroževanje učiteljev ni pravi odgovor.

Za tak ukrep se med drugim zavzema tudi nekdanji predsednik ZDA Donald Trump, ki je v svoji poslanici ob državnem prazniku vsem prebivalcem ZDA zaželel vesel 4. julij in dodal, da trdo dela na tem, da si skupaj s privrženci "vzamejo državo nazaj in naredijo Ameriko spet veliko".

"Volitve 2024 so naša zadnja velika priložnost," je sporočil Trump, ki ga v primeru poraza na volitvah najverjetneje čaka zaporna kazen.

ZDA so sicer danes ideološko in politično razdeljena država. Inštitut Gallup je v javnomnenjski raziskavi ugotavljal, da iz leta v leto upada delež prebivalcev ZDA, ki so izjemno ponosni na svoje državljanstvo, ankete pa kažejo tudi, da le približno 60 odstotkov Američanov ve, da današnji praznik obeležuje sprejetje Deklaracije neodvisnosti in s tem uradno ustanovitev ZDA.

Strelski pohodi pred praznovanjem

V streljanju v ameriškem mestu Philadelphia je bilo v ponedeljek zvečer ubitih pet odraslih oseb, dva otroka, stara tri in 12 let, pa sta bila ranjena. Strelca, ki je nosil neprebojni jopič, je policija že prijela. Napad v Philadelphii se je zgodil v jugovzhodnem predelu mesta Kingsessing, kjer naj bi moški streljal na ljudi na različnih lokacijah. Policija je storilca prijela po lovu, med katerim je ta še vedno streljal. Pri njem so našli polavtomatsko jurišno puško, pištolo in dodatne naboje.