Dan, od katerega bosta odvisni zadnji dve leti Bidnovega mandata

O senatni večini bo sicer na koncu morda odločilo le pet držav, kjer ankete napovedujejo tesen izid. To so Georgia, Pensilvanija, Nevada, Arizona in Ohio. Na volitvah za guvernerje zveznih držav velikih presenečenj ne gre pričakovati. Trenutno imajo v 28 od 50 zveznih držav guvernerje republikanci, v 22 pa demokrati.

Poleg tega bodo v Kaliforniji, Kentuckyju, Kansasu, Michiganu, Montani in Vermontu potekali referendumi o pravici do splava, potem ko je vrhovno sodišče ZDA poleti ukinilo pravico do splava po vsem ozemlju ZDA in odločitev o tem prepustilo posameznim zveznim državam. Pravica do splava je bila poleg naraščajoče inflacije ena od glavnih političnih tem pred vmesnimi volitvami.