'Dan osvoboditve': Trump bo predstavil carine, svet zaskrbljen

Trump je današnji dan označil za "dan osvoboditve", ki bo prinesel dramatične nove dajatve, ki bi lahko omajale svetovni trgovinski sistem. Vztraja, da so carine potrebne zaradi neravnovesja v blagovni menjavi ZDA z drugimi državami.

Nove ukrepe bo napovedal danes popoldne ob 16. uri po lokalnem času (ob 22. uri po srednjeevropskem času). Iz Bele hiše so v torek sporočili, da je že sprejel odločitev, a da še usklajuje podrobnosti."Trenutno je s svojo ekipo za trgovino in carine, da bi zagotovili popoln dogovor za Američane in ameriške delavce," je povedala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt.

Ameriški mediji so poročali, da naj bi Trump razmišljal o vsesplošnih carinah v višini okoli 20 odstotkov in ne o različnih višinah uvoznih dajatev za različne države. V Beli hiši teh navedb niso želeli potrditi. Je pa Leavittova povedala, da bodo nove carine začele veljati takoj po Trumpovi objavi, medtem ko bodo 25-odstotne carine na uvoz avtomobilov začele veljati v četrtek.

Trumpova administracija prav tako ni želela pojasniti, katere države bodo tarča carin. Po poročanju BBC naj bi to bile Argentina, Avstralija, Brazilija, Kitajska, Evropska unija, Indija, Indonezija, Japonska, Južna Koreja, Malezija, Mehika, Rusija, Savdska Arabija, Južna Afrika, Švica, Tajvan, Tajska, Turčija, Velika Britanija in Vietnam.

Trump je nekaj svojih najostrejših kritik do zdaj namenil zaveznikom in glavnim trgovinskim partnerjem, kot sta denimo Kanada in EU. "Prijatelj je bil velikokrat veliko hujši od sovražnika," je dejal prejšnji teden.