'Dan osvoboditve ZDA', Trump: Nove carine bodo prizadele vse države

Ukrepi naj bi poleg carin, ki jih je Washington že uvedel za aluminij, jeklo in vozila, zaobjeli povečane dajatve na blago iz Kitajske. Delniški trgi v Aziji so tako na začetku trgovanja v ponedeljek že padli, saj so vlagatelji zaskrbljeni zaradi vpliva carin na svetovno gospodarstvo.

Trump je novinarjem dejal, da bi naj carine prizadele vse države, ne le tiste, s katerimi ima ZDA največ trgovinskih nesoglasij oziroma 'neskladij'. Dodal pa je, da bo njegova administracija "veliko bolj radodarna" in "prijaznejša", kot so bile države do ZDA. Ekonomski svetovalec Bele hiše Kevin Hassett je nedavno za kanal Fox Business povedal tudi, da se bodo carine osredotočile na 10 do 15 držav, ki imajo najhujša trgovinska nesoglasja z ZDA, vendar jih ni imenoval.

Trump je sredi tedna sicer že napovedal carine v višini 25 odstotkov na avtomobile in avtomobilske dele, ki jih v ZDA uvažajo iz tujine. Veljati bodo začele 2. aprila. Carine za uvoznike avtomobilov se bodo predvidoma začele uporabljati 3. aprila, carine na avtomobilske dele pa maja ali pozneje.

Mešana sporočila ameriškega predsednika

Trumpova retorika ostaja takšna, kljub temu da je prejšnji teden nakazal, da bi lahko zmanjšal svoje tarifne načrte. Trump sicer ves čas pošilja zmedena sporočila, zaradi katerih države ugibajo, kaj se bo res zgodilo. Trump je med kampanjo grozil z več kot 60-odstotnimi dajatvami na vse kitajsko blago, ki prihaja v ZDA. A po drugi strani je Trump v zadnjih dneh predlagal, da bi lahko znižal carine na kitajski uvoz kot del širše kupčije o prodaji kitajske družbene platforme TikTok.