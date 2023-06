Dan po državnem udaru: Prigožin naj bi se preselil v Belorusijo

Tistim borcem Wagnerja, ki niso sodelovali v uporu, so ponudili vključitev v redno rusko vojsko

Kremelj dan za državnik udarom, ki so ga izvedle Wagnerjeve sile zatrjuje, da upornikov ne bodo sodno preganjali. Kaj natančno se bo po odhodu Prigožina zgodilo s skupino Wagner, še ni povsem jasno.

Kljub umiritvi razmer bo v Moskvi v ponedeljek dela prost dan, ki ga je tamkajšnji župan Sergej Sobjanin v soboto napovedal zaradi upora Wagnerjevcev. Sobjanin je ob napredovanju enot Wagnerja proti Moskvi iz varnostnih razlogov ponedeljek za večino prebivalcev Moskve razglasil za dela prost dan in jih prosil, naj ostanejo doma. V mestu so postavili kontrolne točke in zaprli nekatere ceste.