Dan po eksploziji: dostop do tovarne omejen, reševalne službe v pripravljenosti

Umrli dve osebi, med njima 38-letni moški

Umrli sta dve osebi, za zdaj pa je znano le, da je bila ena od žrtev moški, star 38 let. Poškodovanih je bilo še 16 ljudi, ena oseba je zaradi hudih poškodb na intenzivni negi, ostale, ki so utrpele predvsem ortopedske poškodbe in opekline, pa so prepeljali v urgentni center in na vojaško medicinsko akademijo. S tamkajšnjega ministrstva za notranje zadeve so sporočili, da so gasilci v sodelovanju z reševalnimi in policijskimi ekipami rešili pet ljudi.

Sila eksplozije pa je bila tako velika, da je bilo poškodovanih tudi veliko okoliških zgradb.