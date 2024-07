Ukrajina žaluje: v enem najhujših ruskih napadov umrlo 41 ljudi

Med stavbami, ki so bile včeraj poškodovane, je tudi največja otroška bolnišnica v državi. Del stavbe je bil zaradi zadetkov povsem porušen, dve osebi pa sta umrli. Tuji mediji poročajo o vse več zgodbah zdravnikov, medicinskih sester, staršev in otrok, ki so bili v času napada v bolnišnici. Kot pravijo, je bil napad grozljiv, v zraku pa je bilo toliko dima, da so komaj dihali, poroča BBC.

Slike s prizorišča eksplozije v bolnišnici, ki je specializirana za zdravljenje raka in presaditev organov, so pokazale otroke, priključene na intravensko infuzijo, kako sedijo zunaj poškodovane ustanove in čakajo na evakuacijo. Predvsem je bil napad nevaren za otroke z rakom, saj je njihov imunski sitem že tako oslabljen. Ena od mam je povedala, da je svojega otroka pokrila s krpo, da ne bi vdihaval prahu.