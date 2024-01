Dan po izbruhu ognjenika na Islandiji se zadeve umirjajo

Evakuiranih je še vedno skoraj 4000 ljudi, v mestu so ostale le nekatere živali, ki jih niso mogli premakniti, poroča Independent. Predsednica vlade Katrin Jakobsdottir je nedeljo označila za "črn dan za vso Islandijo", vendar je poudarila, da se bodo spopadli s tem in vsem, kar bo še prišlo.

Dim se sicer še vedno dviga nad Grindavikom, požari še vedno žarijo, vendar so se omejili. Oblasti si zdaj prizadevajo rešiti ne le hiše, ampak ohraniti mesto za "cvetočo skupnost, ki so jo gradile številne generacije". "Ljudje so razpršeni po Islandiji, Islandci so odprli svoje domove, da bi lahko nastanili ljudi, vendar moramo ponovno zgraditi skupnost, da bodo ljudje imeli svetlo prihodnost," je dejal znanstveni dopisnik Thomas Moore za Sky News.

Prebivalci Grindavika so se v nedeljo zbudili v nevarno jutro. Blizu mesta sta nastali dve razpoki po povečani potresni aktivnosti. Oblasti so nemudoma evakuirale skupnost. Prvi izbruh se je začel ob 8. uri zjutraj, ko se je v tleh približno 450 metrov od mesta odprla razpoka, vendar so zaščitne pregrade lavo potisnile stran od mesta.

Mir je bil le do popoldneva, ko se je pojavila nova razpoka, ki je prilezla tudi do prvih hiš. Kot so poročale tuje tiskovne agencije, je stavbo zajel ogenj, lava pa je stekla po mestnih ulicah. Po večernem poročanju BBC-ja so nasipi, ki so jih zgradili za zaščito, sicer uspešno preusmerili večino lave stran od mesta.

Vse ceste v Grindavik so trenutno zaprte, medtem ko mednarodno letališče Keflavik obratuje normalno. Do jutri je zaprto tudi priljubljeno zdravilišče Modra laguna, ki leži severozahodno od vulkanskega območja, poroča Sky News.

Na Islandiji, kjer živi približno 370.000 ljudi se nahaja več kot 30 aktivnih vulkanov.