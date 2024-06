Dan po izvolitvi nove predsednice na zahodu Mehike umorili županjo

Oblasti niso podale podrobnosti glede umora, le da so uvedli preiskavo. Mehiški mediji neuradno poročajo, da je bila županja v spremstvu varnostnikov pred vrati fitnesa, ko je skupina oboroženih moških začela streljati nanjo. Hudo ranjeno so jo odpeljali v bolnišnico, kjer je podlegla poškodbam. Ranjen naj bi bil tudi eden od njenih varnostnikov.

Županja, ki so jo izvolili leta 2021, je bila v preteklosti že tarča nasilja. Lani septembra so jo ugrabili, ko je zapuščala nakupovalno središče. Našli so jo živo tri dni pozneje. Ugrabili naj bi jo pripadniki kartela Jalisco Nueva Generacion, domnevno zaradi njenega nasprotovanja, da so prevzeli nadzor nad mestno policijo.