Dan po nesreči na smučišču Zoncolan 18-letnik umrl v bolnišnici

Po poročanju italijanskih medijev je 18-letnik med treningom pred tekmo superveleslaloma na deželnem prvenstvu po skoku padel, nato drsel 70-metrov in pristal v zaščitni mreži. Pri padcu je utrpel zlom obeh nog in zapestja ter poškodbo glave.

Ko so do ponesrečenca prišli reševalci, je bil najstnik pri zavesti, nato so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Tolmeču, kjer so ga operirali. Njegovo stanje se je nato poslabšalo, zato so ga premestili v bolnišnico v Vidmu, kjer pa je v nedeljo dopoldne umrl.

Tekma naj bi se začela že malo po 9. uri, zato je bilo na smučišču v času nesreče malo ljudi. Najstnik je sicer veljal za perspektivnega mladega smučarja, bil je član smučarskega kluba iz Vidma, udeležil se je tudi že več mednarodnih tekem.