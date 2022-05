Dan po Bidnovem odhodu iz Japonske Severna Koreja izstrelila tri rakete

Severna Koreja je davi proti Japonskemu morju izstrelila tri balistične rakete, je sporočil generalštab vojske Južne Koreje. Rakete so bile izstreljene iz bližine Pjongjanga in so padle v morje ob obali Severne Koreje. ZDA so nov raketni poskus Severne Koreje obsodile in Pjongjang pozvale, naj se raje odloči za dialog.

Nov raketni poskus Severne Koreje prihaja le dan po tem, ko je Joe Biden končal svoj prvi obisk v Aziji v vlogi predsednika ZDA. V Južni Koreji domnevajo, da je bila ena od treh balističnih raket medcelinska. Takšna poteza Pjongjanga je bila pričakovana že v času Bidnovega večdnevnega obiska v Južni Koreji in na Japonskem. Severna Koreja je letos že večkrat kršila resolucije Varnostnega sveta ZN, ki ji sicer prepovedujejo tovrstne izstrelitve. icon-expand Izstrelitev rakete FOTO: AP Japonski obrambni minister Nobuo Kiši je sporočil, da je izstrelitev nedopustna provokacija, podobni odzivi prihajajo iz ZDA in Južne Koreje. "ZDA obsojajo večkratne izstrelitve balističnih raket," je v torek pozno zvečer po washingtonskem času sporočil tiskovni predstavnik State Departmenta. Dejal je še, da so izstrelitve jasna kršitev številnih resolucij Varnostnega sveta ZN in grožnja za regijo. "Severno Korejo pozivamo, naj se vzdrži nadaljnjih provokacij in se vključi v trajen vsebinski dialog," je dejal. Bidnova administracija je že večkrat pozvala k dialogu s Severno Korejo, vendar brez uspeha. PREBERI ŠE Biden: Če bo Kitajska napadla Tajvan, bodo ZDA vojaško posredovale ZDA in Južna Koreja v odgovor na provokacije Severne Koreje načrtujeta razširitev skupnih vojaških vaj na območju, Pjongjang pa ima tudi to za provokacijo. Čeprav ZDA v svojih javnih obsodbah Severne Koreje ostajajo zadržane, so si prizadevale za zaostritev sankcij prek Varnostnega sveta ZN, toda diplomati pravijo, da bosta Kitajska in Rusija blokirali vse morebitne ukrepe.