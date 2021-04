Dan po ponovni izvolitvi uporniki na vojaški fronti ubili predsednika Čada

Čadski predsednik Idriss Déby Inzo , ki je na oblasti že 30 let, je danes umrl zaradi ran, ki jih je utrpel med poveljevanjem vojske v boju proti upornikom na severu države. "Predsednik republike, vodja države, vrhovni vodja vojske Idriss Déby Into je, medtem ko je na bojnem polju branil ozemlje, vdihnil svoj zadnji dih. Z veliko grenkobo prebivalcem Čada sporočamo, da je predsednik danes umrl," je v izjavi, prebrani na državni televiziji, sporočil tiskovni predstavnik vojske, general Azem Bermandoa Agouna, poroča francoska tiskovna agencija .

Ministri in visoki častniki so v ponedeljek sporočili, da je vodja države obiskal frontno črto med svojo vojsko in skupino upornikov, ki so na volilni dan, 11. aprila, začeli ofenzivo iz oporišča v Libiji. Po spopadih je vojska dejala, da je ubila 300 upornikov in zatrla ofenzivo. Uporniki pa so v izjavi dejali, da je bil med bojem Déby ranjen, vendar uradni viri teh podatkov takrat še niso potrdili.

Zaradi smrti predsednika so čadske oblasti uveljavile policijsko uro in zaprle državne meje.

Po smrti predsednika so razpustili tudi parlament, vodstvo pa naj bi prevzel vojaški svet, ki ga bo vodil general s štirimi zvezdicami Mahamat Kaka, ki je tudi Idrissov sin.