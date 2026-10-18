Oropan in požgan Pariz: škode za več sto milijonov evrov

Na pariških ulicah so v nedeljo zjutraj ležali razibito steklo, smeti, kamenje in ostanki požiganja in razgrajanja. Protesti so se sprevegli v plenjene, zamaskiranci so paradirali po ulicah, razbijali okna in vlekli kovinske polkna, iz trgovin pa s polic pograbili predmete.
Na udaru so bili tudi večje verige supermarketov, pa tudi luksuzni butiki, bari in trgovine z elektronskimi cigaretami.
Okradli so tudi majhne trgovinice, v katere so posamezniki vložili vse svoje prihranke in so poslovala kot majhna družinska podjetja. Številni ne vedo, kako bodo pokrili nastalo škodo.
Kot je sporočil notranji minister Laurent Nunez, so v povezavi s protesti aretirali okoli 1800 ljudi, poškodovanih pa je bilo približno 500 policistov, gasilcev in reševalcev. Samo v Parizu so po navedbah policije aretirali rekordnih 855 ljudi.
Policija je proti protestnikom, ki so bili zakriti z maskami in so občasno izstreljevali pirotehnična sredstva, uporabila solzivec in vodne topove.
Mestna hiša v Limogesu je bila po navedbah lokalnih oblasti v veliki meri uničena v požaru, ki so ga zanetili zamaskirani protestniki.
Predsednik države Emmanuel Macron je obljubil, da bodo kaznovali tiste, ki so med protesti uničevali javno lastnino ali plenili trgovine. Zvečer bo v urandi izjavi nagovoril vse Francoze.
Zakaj protestirajo?
V mestih po vsej Franciji naj bi se ta konec tedna na ulicah zbralo približno 800.000 protestnikov, vključno s študenti, železniškimi delavci in člani gibanja rumenih jopičev, ki so se udeležili večinoma mirnih demonstracij, navaja France24.
V soboto pa so protesti, ki so jih sprožili mesec dni trajajoči shodi srednješolcev zaradi neenakosti v izobraževanju in propadajočih šolskih objektov, prerasli v velik protest zaradi vse višjih življenjskih stroškov, prevelike javne porabe in neukrepanja zaradi podnebnih sprememb. Protest se je ponoči sprevrgel v divjanje, vandalizem in spopad s policijo.
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