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Oropan in požgan Pariz: škode za več sto milijonov evrov

Pariz, 18. 10. 2026 15.36 pred 1 uro 2 min branja 135

Avtor:
N.L.
Po protestih v Parizu

Šele nedeljsko jutro je v Parizu razkrilo razsežnosti protestov, ki so v soboto zajeli večji del Francije. Protesti zaradi draginje so se ponoči sprevrgli v plenjene trgovin, razbijanje izložb in požiganje. Po nekaterih ocenah je bilo v protestih poškodovanih in izropanih okoli 1500 trgovin in prodajaln, škoda pa bi lahko znašala več sto milijonov evrov. Zvečer bo francoski predsednik Emmanuel Macron nagovoril državljane.

Na pariških ulicah so v nedeljo zjutraj ležali razibito steklo, smeti, kamenje in ostanki požiganja in razgrajanja. Protesti so se sprevegli v plenjene, zamaskiranci so paradirali po ulicah, razbijali okna in vlekli kovinske polkna, iz trgovin pa s polic pograbili predmete.

Na udaru so bili tudi večje verige supermarketov, pa tudi luksuzni butiki, bari in trgovine z elektronskimi cigaretami.

Okradli so tudi majhne trgovinice, v katere so posamezniki vložili vse svoje prihranke in so poslovala kot majhna družinska podjetja. Številni ne vedo, kako bodo pokrili nastalo škodo. 

Kot je sporočil notranji minister Laurent Nunez, so v povezavi s protesti aretirali okoli 1800 ljudi, poškodovanih pa je bilo približno 500 policistov, gasilcev in reševalcev. Samo v Parizu so po navedbah policije aretirali rekordnih 855 ljudi.

Nič kaj romantična podoba Pariza.
Nič kaj romantična podoba Pariza.
FOTO: Profimedia

Policija je proti protestnikom, ki so bili zakriti z maskami in so občasno izstreljevali pirotehnična sredstva, uporabila solzivec in vodne topove. 

Nasilni protesti v Franciji
Nasilni protesti v Franciji
FOTO: AP

Mestna hiša v Limogesu je bila po navedbah lokalnih oblasti v veliki meri uničena v požaru, ki so ga zanetili zamaskirani protestniki.

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Predsednik države Emmanuel Macron je obljubil, da bodo kaznovali tiste, ki so med protesti uničevali javno lastnino ali plenili trgovine. Zvečer bo v urandi izjavi nagovoril vse Francoze. 

Zakaj protestirajo?

V mestih po vsej Franciji naj bi se ta konec tedna na ulicah zbralo približno 800.000 protestnikov, vključno s študenti, železniškimi delavci in člani gibanja rumenih jopičev, ki so se udeležili večinoma mirnih demonstracij, navaja France24.

V soboto pa so protesti, ki so jih sprožili mesec dni trajajoči shodi srednješolcev zaradi neenakosti v izobraževanju in propadajočih šolskih objektov, prerasli v velik protest zaradi vse višjih življenjskih stroškov, prevelike javne porabe in neukrepanja zaradi podnebnih sprememb. Protest se je ponoči sprevrgel v divjanje, vandalizem in spopad s policijo. 

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Francija protesti Pariz nemiri Emmanuel Macron

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KOMENTARJI135

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geemale
18. 10. 2026 16.55
bom tut jest čist kratek: če so bli sposobni od petka do ponedeljka zbrat milijardo(!!!) evrov za en hebeni turn ki je pogorel na Notre Dame, bojo zbral pa še za par učiteljev v javnih šolah. In če mora za to da jih slišijo pogoret par starih bajt, inšala....
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0 0
Esprit
18. 10. 2026 16.54
Zanimivo je ta skrajna perverznost v Sloveniji, ta že skrajna sprevrženost, manipulativistno neumnost, in izguba vse etike in načel. V komentarjih je celo za slišat, da so za to krivi ''LEVIČARJI''? Ljudje tam protestirajo dobesedno specifično proti točno vsem, kar ta vlada v SLoveniji SDS, Janez Janša...in vsa ta klinka normalizira in prakticira. Protestirajo, ker so šole slabo opremljene, zaradi vse slabše javnih storitev in nasploh šol,kjer se soočajo s pomanjkanjem kadra – zlasti v soseskah z nižjimi dohodki, kar je natanko tisto, za kar se zavzema trenutna vlada - privatizacija vsega. V SLoveniji se dela točno vse tisto, proti čemu se tam protestira. Opozarjajo, da se denar porablja za vojsko, tudi Ukrajino... namesto da bi ga namenili za namestitev klimatskih naprav v šolah,...to so vse stvari, ki jih javno, direktno navajajo. MEd največjimi protesti pa so bili bili vzroki, kjer so protestirali proti visokim življenjskim stroškom in – po njihovih navedbah – poslabšanju sistema socialnega varstva. Točno proti temu, kar se je tukaj volilo na oblast in točno proti temu, kar ta vlada zagovarja in dela. Splošna konfederacija dela (CGT), ki je eden največjih sindikatov v državi, je podprla proteste in pozvala k nižjim cenam ter višjim pokojninam in plačam. Torej spet specifično točno proti vsemu, kar zagovarja obstoječa vlada...in kar se dogaja v SLoveniji. In tam skrajna desnica, Marine Le Pen.... še bistveno bolj podžiga proteste....ker njihovih zahtev ne obravnava resno. In Slovenija , če ne spremeni smeri v diametralno nasprotno od te, v kateri je zdaj – bo končala na enak način ... vprašanje je le, kdaj ... takšne skrajnosti in razkroja vse socialna države, vodi v propad družbene pogodbe ...V Franciji je to trenutno najbolj izrazito,ampak se bo pojavilo povsod, kjer poteka razgradnja socialnih služb in socialne države,...praktično po vseh EU ob vzponu skrajno desnih strank, vključno z SLovenijo.
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-1
0 1
Vrana in vrabček
18. 10. 2026 16.54
Medtem ko je ljudstvo norelo - zaradi razpada sistema in krivic- je Macron, Predsednik Francije, mirno užival na koncertu Celine Dion 😐
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+1
1 0
PanAm
18. 10. 2026 16.54
In Francozi bi se proti Putinu borili....ha,ha,ha???
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+1
1 0
PEACEMAKER
18. 10. 2026 16.53
V Parizu se folk zdruzuje, od Francozov do migrantov, ker majo dost tega, da se skos krivi migrante za vse probleme. Medtem ko si eni filajo žepe in kapital služi na račun navadnih ljudi, nam prodajajo fore da so za vse krivi tujci. Folk se začenja zavedat da nismo mi en proti drugmu, ampak da se mormo borit proti tistim k nas izkoriščajo. Na koncu ni problem narodnost, ampak sistem in kapital, k nas vse izkorišča.
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+0
3 3
Sportsman74
18. 10. 2026 16.53
Pravilno. To so intelektualci iz Afrike🤣🤣, da v svoji državi in v EU nismo več gospodar je žalostno...si potem ne zasluzimo tega kar imamo.
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+2
2 0
peglezn
18. 10. 2026 16.53
Včasih so Berjutu rekli vzhodni Pariz, danes lahko Parizu rečemo zahodni Beirut.
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+2
2 0
Drugorazredni Turk
18. 10. 2026 16.51
Avtentičen Pariz
Odgovori
+4
4 0
myomy
18. 10. 2026 16.48
Bom čist kratek: ŽIVEL ŠI ĐINPING!
Odgovori
-7
2 9
Castrum
18. 10. 2026 16.49
Bom kratek- kot od tebe pričakujemo si napisal: piši "kao" govoriš. To je to. 😋
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+3
5 2
pusi
18. 10. 2026 16.47
Kdor je bil v parizu mu je jasno da je to mesto en cisto navaden smrdec po scanju in iztrebkih podganji shitholle
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+5
7 2
Actual Asparagus
18. 10. 2026 16.56
Bil tam leta 2004. Bilo je fenomenalno doživetje. Ko je še bilo kot bi naj bilo :(
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0 0
Pfolca
18. 10. 2026 16.46
Pravijo, da je “zgodovina se ponavlja” floskula, Imperij Rimljanov je padel , ker je sloj odločevalcev padel v hedonistično slo, tak isto se je še prej zgodilo Minojcem, vse kaže na še en tak zaplet
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+2
2 0
Ana Konda
18. 10. 2026 16.44
Francija je bila kolonialna velesila, zdaj je sama postala afriška kolonija.
Odgovori
+8
9 1
PEACEMAKER
18. 10. 2026 16.44
Zlatarno bi bilo lepo dobiti.
Odgovori
+3
4 1
taft007
18. 10. 2026 16.44
Problem rešen sedaj ko so pokradli vse knjige po knjigarnah se bodo končno lahko šolali.
Odgovori
+3
4 1
Ponent
18. 10. 2026 16.44
Samo ne pozabit, da Makron in elita sedi na milijonih denarja, narod pa životari iz dneva v dan..
Odgovori
+9
11 2
Rudar
18. 10. 2026 16.45
Tako bo kmalu v Rusiji iz istega razloga.
Odgovori
-4
3 7
DR-MNENJE
18. 10. 2026 16.44
To niso študenti, temveč posamezniki, ki bi radi živeli na račun drugih. Kako bodo te ustavili je vprašanje z veliko začetnico.
Odgovori
+10
12 2
Castrum
18. 10. 2026 16.43
Gledam posnetke bbc, protestniki iz uničene trgovine nosijo televizorje, zvočnike...Mala trgovinica v mestu! Verjetno družinska. Če lastnik nima zavarovano, bo propadel, ker so mu "protestniki" vse odnesli. To je levica!
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+12
15 3
2mt8
18. 10. 2026 16.45
In levičarji za takšne podivjane horde trdijo, da so izkoriščane v imenu kapitala...
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+7
9 2
Actual Asparagus
18. 10. 2026 16.43
Nekako po dolgih letih interneta razločim "študenta" in "islamskega anarhista". Zdaj pa verjameš, ali ne.
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+14
14 0
GhostWithAxe
18. 10. 2026 16.43
Zdaj so ze protesti zaradi "draginje". Mislim saj ljudje imajo posnetke, saj slisijk vzklike, vidimo kdo je podprl te proteste za unicenja zahoda, unicneje nasega nacina zivljenja, danes tam jutri tu. Ne bit izdajalec. Ne se ustrasit ce ti recejo da si nacist ali pa ekstremist samo zato ker si proti tem divjakom, ce si proti masovnemu ilegalnemu uvazanju divjakov. Potem najdejo enega doktorja iz Bosne in predstavijo ces ds smo proti temu doktorju, v ozadju oa 5 milijonov boja sposobnih ekstremistov iz Afrike in bliznjega vzhoda ki so prisli sem unicit nas nacin zivljenja. In se volilno pravico bi jim dali.
Odgovori
+14
14 0
enajstdvanajst1
18. 10. 2026 16.41
problem so uvoženi..in kolikor slišim rusi plačujeo raznim tolpam da po evropi delajo zgago kot to in v italiji..ni tezko delati tako zgago samo par labilnih tipov jim daš denarkot pri nas kolesarjem pa bodo kolesarili ali se pretepali in druge novačili
Odgovori
+0
7 7
myomy
18. 10. 2026 16.44
Od koga si pa to slišal? Od kakšnega NATO generala?
Odgovori
-1
3 4
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