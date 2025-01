Dan po Trumpovi inavguraciji Ši in Putin opravila videoklic

Podrobnosti današnjega pogovora, ki se je zgodil dan po inavguraciji ameriškega predsednika Donalda Trumpa , niso znane. So pa kitajski mediji poročali, da je Ši v novoletnem sporočilu Putinu prejšnji mesec obljubil, da bo spodbujal "mir in razvoj v svetu".

Obe strani sta večkrat izpostavili domnevne tesne odnose med Šijem in Putinom, pri čemer je Ši ruskega voditelja označil za svojega "najboljšega prijatelja", medtem ko je Putin Šija pohvalil kot svojega "zanesljivega partnerja".

Čeprav se od ruske invazije na Ukrajino leta 2022 Kitajska poskuša prikazati kot nevtralna stran v odnosu do konflikta, ostaja tesna politična in gospodarska partnerica Moskve, ki vojne v Ukrajini ni obsodila.

Ši Džinping in Vladimir Putin

"Spričo hitrih sprememb, kakršnih v zadnjem stoletju še ni bilo, in nemirnih mednarodnih razmer Kitajska in Rusija dosledno dosledno hodita po poti neuvrščenosti, nekonfrontacije in nenapadanja tretje strani," je besede Šija navedla televizija CCTV.

Med zadnjimi uradnimi srečanji voditeljev je bilo oktobrsko v Kazanu. Ruski predsednik in njegov kitajski kolega sta se na dvostranskih pogovorih ob robu vrha skupine največjih gospodarstev v vzponu (Brics) zavzela za krepitev vezi med Rusijo in Kitajsko. Putin je sodelovanje med državama označil za enega dejavnikov stabilnosti v svetu.