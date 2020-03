Dan za Bloombergom od predsedniške tekme odstopila še Elizabeth Warren

Kot poroča CNN, se je za odstop od predsedniške tekme odločila tudi senatorka iz MassachusettsaElizabeth Warren. Pred njo so se za odstop odločili tudi župan Pete Buttigieg, senatorka slovenskega poreklaAmy Klobucharin milijarder ter včeraj še nekdanji župan New Yorka Michael Bloomberg.

Warrenova, ki je za enega izmed svojih glavnih ciljev izpostavila to, da izkorenini korupcijo v Washingtonu, je svojo odločitev naznanila svojemu osebju danes zjutraj. "Želela sem, da to slišite prvi, in to od mene: danes končujem svojo kampanjo," je Warrenova povedala svojim zaposlenim na jutranjem sestanku. "Vem, da ko smo začeli, te odločitve nikoli niste želeli slišati, niti je nisem želela sprejeti. Ampak nočem, da me razočaranje zaslepi – ali vas – glede tega, kaj smo dosegli. Nismo dosegli svojega cilja, ampak to, kar nam je uspelo skupaj, bo naredilo trajno razliko. Ne v teh razsežnostih, kot smo si morda želeli, ampak vseeno je pomembno," je nadaljevala.