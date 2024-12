Hrvaška žaluje: zastave spuščene, adventni dogodki odpovedani

Zaradi tragičnega napada na šoli v zagrebškem naselju Prečko, v katerem je umrl sedemletni otrok, so na Hrvaškem današnji dan razglasili za dan žalovanja. Zastave so izobešene na polovici drogov, adventne prireditve v Zagrebu in po vsej Hrvaški ter predvolilni shodi predsedniških kandidatov so odpovedani. Vsi poškodovanci so po zadnjih informacijah izven smrtne nevarnosti. Izrazi sožalja prihajajo z vseh strani.

OGLAS

Številni Zagrebčani so sinoči v večernih urah zbrali na igrišču pred osnovno šolo Prečko, kjer so molili in žalovali, v spomin na umorjenega sedemletnega otroka prižigali sveče, puščali plišaste igrače in razna sporočila. V bližnji cerkvi je potekalo molitveno bdenje.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia









Žalovanje na Hrvaškem icon-picture-layer-2 1 / 6

Hrvaška vlada je za danes v državi razglasila dan žalovanja. Zastave visijo na polovici drogov, adventne prireditve v Zagrebu in po vsej Hrvaški so odpovedane. Kandidati na bližajočih se predsedniških volitvah so odpovedali vse dejavnosti, povezane s predvolilno kampanjo. Mesto Zagreb je po tragediji objavilo kontakte vseh služb za psihološko pomoč, ki je na voljo ne samo družinam žrtev ter učencem in delavcem na šoli, kjer se je zgodil napad, ampak tudi vsem drugim, ki bi jo potrebovali. Trije sindikati - Sindikat hrvaških učiteljev, Sindikat Preporod in Neodvisni sindikat zaposlenih v hrvaškem srednjem šolstvu - so napovedali, da bodo v ponedeljek, 23. decembra, ob 6. uri v središču Zagreba priredili miren pohod "Za varno šolo", poroča Net.hr. Spomnimo Hrvaško je v petek dopoldne pretresel napad z nožem na eni od zagrebških osnovnih šol, v katerem je 19-letni moški ubil sedemletnega otroka, še štiri ljudi pa ranil, med njimi tri učence in učiteljico. Gre za najhujši primer nasilja na hrvaških šolah doslej.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Bobo Pixell

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Bobo Pixell

icon-expand FOTO: Bobo Pixell

icon-expand FOTO: Bobo Pixell

icon-expand FOTO: Bobo Pixell

icon-expand FOTO: Bobo Pixell

















Napad na zagrebški osnovni šoli icon-picture-layer-2 1 / 10

Poškodovane so odpeljali v več zagrebških bolnišnic – vbodne rane so dobili učiteljica, ki je poskušala preprečiti napad na učence, ter učenci, stari sedem, 11 in 15 let. Enajstletni otrok je bil lažje poškodovan, druga dva otroka in učiteljica pa huje. Po zadnjih podatkih nihče od njih ni v smrtni nevarnosti. Storilec, ki je bil v preteklosti učenec šole in je živel blizu nje, se je zaradi psihičnih težav zdravil v psihiatrični bolnišnici. Policisti so ga prijeli, ko je po napadu v šoli zbežal v bližnji zdravstveni dom in se z nožem začel samopoškodovati. Po navedbah zdravnikov ima več ran po telesu, a ni življenjsko ogrožen. Kriminalistična preiskava poteka. Napadalca bodo kazensko ovadili zaradi umora in štirih poskusov umora. Njegova mama je za portal hrvaškega časnika 24sata povedala, da je bil sin že večkrat na zdravljenju v zagrebški psihiatrični bolnišnici Sveti Ivan. Kot je še dejala, je opozarjala, naj ga zadržijo na zdravljenju, a so ga odpustili iz bolnišnice.

Z ministrstva za zdravstvo so za hrvaško tiskovno agencijo Hina potrdili, da so v povezavi z napadom v omenjeni bolnišnici uvedli inšpekcijski nadzor. Zahtevajo ukrepe Predsednica sindikata hrvaških učiteljev Sanja Šprem je po poročanju Hine sporočila, da gre za najhujši primer nasilja v šolah na Hrvaškem, ter zahtevala sprejem nacionalnega načrta za zaščito in preprečevanje nasilja v šolah. Poudarila je še, da je treba najti celovito rešitev, da se takšen primer več ne bi ponovil. Iz sindikata hrvaških policistov pa so opozorili, da takšni zločini zahtevajo nujne in odločne ukrepe. "Hrvaška ni izoliran otok, temveč del globalnega sistema, v katerem varnostni izzivi postajajo vse kompleksnejši. Na žalost so bili takšni zločini vprašanje časa, ne izjema," so dodali. O tem, kako zagotoviti, da se takšen napad na Hrvaškem ne bo ponovil, je zagrebški župan Tomislav Tomašević včeraj govoril s premierjem Andrejem Plenkovićem, ki je poudaril, da je tak dogodek zelo težko predvideti. Kot je še povedal, se bodo posvetovali s strokovnjaki, kako najbolje zaščiti otroke. Po besedah ministra za izobraževanje Radovana Fuchsa bi določene varnostne ukrepe, vključno z zaklepanjem šol, lahko uveljavili po koncu prihajajočih počitnic, pri čemer pa je zavrnil rabo detektorjev za kovine, ki da posebej v večjih izobraževalnih ustanovah otežujejo vstop šolarjev.