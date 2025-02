Danci bi Kalifornijo 'naredili spet veliko'

Danci vračajo udarec. Naveličani pritiskov ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki trdi, da bi morala Danska Združenim državam odstopiti oziroma prodati Grenlandijo, so začeli množično podpisovati peticijo, naj njihova država kupi Kalifornijo.

Pod satirično peticijo se je nabralo že več kot 200.000 podpisov, svojega sta po poročanju Guardiana dodala tudi bobnar Metallice Lars Ulrich in igralec Vigo Mortensen.

"Ste kdaj pogledali na zemljevid in si mislili: Veš, kaj Danska potrebuje? Več sonca, palm in kotalk. Zdaj imamo priložnost, da te sanje uresničimo," se začenja peticija z naslovom "Måke Califørnia Great Ægain" (naredimo Kalifornijo spet veliko), v kateri se poigravajo z značilnimi danskimi črkami in sloganom, ki Trumpa spremlja že od prve predsedniške kampanje.

"V Hollywood bomo prinesli hygge, na Beverly Hills kolesarske steze in na vsak ulični vogal organski danski kruh. Lahko bi uveljavili vladavino prava, zdravstveno zavarovanje za vse in politiko, temelječo na dejstvih," nadaljujejo avtorji, ki so s peticijo pri Dancih zaigrali na prave strune. Pozabavali so se tudi zaradi slabih odnosov med Kalifornijo in Belo hišo, češ da bo zato Trump zagotovo pripravljen to tretjo največjo zvezno državo prodati za primerno ceno.

S peticijo želijo zbrati pol milijona podpisov in "bilijon dolarjev, milijardo gor ali dol".

Trump je idejo o ameriškem prevzemu Grenlandije prvič omenil že leta 2019, zares zagrizel pa je pred prevzemom drugega mandata. Trdi namreč, da ZDA otok rabijo tako zaradi varnostih zagotovil kot tudi zaradi naravnih bogastev. Predsednica danske vlade Mette Frederiksen je v odzivu dejala, da Grenlandija ni naprodaj in da pripada Grenlandcem, grenlandski premier Mute Egede pa je k temu dodal: "Mi smo Grenlandci. Nočemo biti Američani. Tudi Danci nočemo biti. O prihodnosti Grenlandije bomo odločali Grenlandci."

A če je danska peticija šala, mislijo Trump in njegovi podporniki še kako resno. Republikanski kongresnik iz Georgie Buddy Carter je tako vložil predlog zakona, ki bi zagotovil pravno podlago za nakup. Hkrati bi ime Grenlandije, torej "zelene dežele", spremenil v "Rdeča, bela in modra dežela".