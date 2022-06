Danci na referendumu podprli sodelovanje v varnostnih strukturah EU.

"Zdi se, da so se Danci po 30 letih odločili, da je čas, da se znebijo izvzetja in vzpostavijo tesnejše sodelovanje v Evropi," je dejal Soren Pape Poulsen , vodja danske konservativne stranke.

Predsednica Evropske komisije Ursula Von der Leyen se je na Twitterju odzvala z naslednjimi besedami: "Pozdravljam močno sporočilo o zavezanosti naši skupni varnosti, ki so ga danes poslali Danci. Dansko strokovno znanje in izkušnje na področju obrambe so zelo cenjeni. Prepričana sem, da bo ta odločitev koristila tako Danski kot EU."

Pristop k paktu je še en pomemben simbolni premik v obrambni politiki evropskih držav, ki so morale korenito prenoviti svojo varnost, potem ko je Rusija februarja začela invazijo na Ukrajino. Sledi prošnjam nordijskih sosed Danske, Finske in Švedske, za vstop v Nato prejšnji mesec – obe sta kot motivacijski dejavnik navedli vojno v Ukrajini.

"Danska je nocoj poslala zelo pomembno sporočilo. Našim zaveznikom v Evropi in Natu ter ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu . Dokazujemo, da ko Putin napade svobodno državo in ogrozi stabilnost v Evropi, se tudi drugi povežemo," je referendum komentirala danska premierka Mette Frederiksen.

Danska predsednica vlade Mette Frederiksen je dejala, da je bil ruski napad na Ukrajino pomemben dejavnik, ki je vlado spodbudil k razpisu referenduma ter da je bilo glasovanje pomembna odločitev, ki temelji na vrednotah in način, kako izraziti podporo močnejši EU. Vlada je več tednov vodila kampanjo za glasovanje "za".

Danska je ustanovna članica Nata, sodelovanje v skupni obrambni politiki EU pa bi ji omogočilo sodelovanje v skupnih vojaških operacijah EU, kot so tiste v Somaliji, Maliju in Bosni. "Nato bo seveda ostal naše najpomembnejše orodje, vendar nam EU daje še eno orodje za zagotavljanje naše obrambe na vzhodu," je dejal Mogens Jensen, tiskovni predstavnik za obrambo pri vladajočih Socialnih demokratih.

Velika večina v parlamentu je podprla odpravo izvzetja. Glasovanje v sredo je bil tretji poskus danskih zakonodajalcev, da bi odpravili eno od izključitev iz leta 1993, potem ko so leta 2000 glasovali o evru ter leta 2015 o pravosodju in notranjih zadevah, ki pa sta bila neuspešna. To je deveto glasovanje o vprašanjih EU, odkar je Danska leta 1972 glasovala za članstvo v Evropski skupnosti.

Med ključnimi pomisleki, ki so jih izrazili politični nasprotniki in javnost, je bila napotitev danskih vojakov, čeprav bi moral vse pomembnejše odločitve, vključno z vojaško udeležbo, še vedno odobriti danski parlament. EU ne načrtuje ustanovitve nadnacionalne vojske znotraj bloka, vendar se je odločila oblikovati sile za hitro posredovanje, ki bi jih sestavljalo do 5000 vojakov.