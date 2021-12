Na Danskem zaradi snežnega meteža čez noč ujeti v trgovini s pohištvom

Če bi človek lahko izbiral, kje bi ostal sredi snežnega meteža, bi si verjetno izbral podobno izkušnjo, kot jo je doživelo nekaj Dancev. Zaradi obilnega sneženja so ostali ujeti v trgovini s pohištvom in tam tudi preživeli noč. Ni jim bilo hudega: zavzeli so postelje in kavče, gledali nogomet, pili kavo in pivo, postregli pa so jim tudi s cimetovimi zavitki.