Danes Indija, kmalu le še Bharat?

Da mislijo resno, je pokazalo uradno vabilo na večerjo ob vrhu G20, na katerem je bil Droupadi Murmu podpisan kot predsednik Bharata in ne več predsednik Indije.

Beseda Bharat za zahodni svet morda zveni tuje, v Indiji pa je že zdaj eno od dveh uradnih imen za državo. V vladajoči stranki indijskega premierja Narendre Modija si želijo, da bi bilo edino. Trdijo namreč, da so ime Indija uvedli britanski kolonizatorji in da je zato "simbol suženjstva", poroča AP.

V opoziciji opuščanja imena, ki je mednarodno bolj uveljavljeno, pogosteje pa ga uporabljajo tudi doma, ne podpirajo. "Čeprav ne obstaja ustavni ugovor proti temu, da bi Indijo poimenovali Bharat, kar je eno od dveh uradnih imen države, upam, da vlada ne bo tako neumna, da bi se povsem odrekla Indiji, ki ima neprecenljivo vrednost blagovne znamke, zgrajene skozi stoletja," je komentiral opozicijski poslanec Shashi Tharoor. Prepričan je, da bi morali še naprej uporabljati obe besedi, "namesto da bi se odpovedali imenu, ki diši po zgodovini, imenu, ki je priznano po vsem svetu".

Je pa prav opozicija v veliki meri "kriva" za to, da je beseda Indija postala "osovražena". Pozivi, da bi jo bilo treba opustiti, so se namreč močno okrepili, potem ko je opozicija sklenila zavezništvo z imenom INDIA. Gre za kratico, ki pomeni Indijsko nacionalno razvojno vključujoče zavezništvo, njegov cilj pa je premagati Modija in njegovo stranko na volitvah naslednje leto.