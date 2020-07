Odprli stekleno ploščad z razgledom na dalmatinsko obalo

V Naravnem parku Biokovo odpirajo stekleno razgledno ploščad visoko nad Dalmacijo. Gre za prvi tovrstni objekt na Hrvaškem, vanj so vložili 4,09 milijona evrov.

Hribovit narodni park s pohodniškimi potmi, možnostjo skalnega plezanja, slikovitimi razgledi in edinstvenim rastlinjem na makarski rivieri, v osrednjem delu Dalmacije, odpira vrata za obiskovalce. Urejanje okolice Skywalk Biokovo je del projekta Nov adrion – Spodbujanje trajnostne rabe naravne dediščine PP Biokovo, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru operativnega programa Konkurenčnost in kohezija 2014–2020 in je finančno največji in najzahtevnejši projekt Javnega zavoda "Naravni park Biokovo".

icon-expand FOTO: icon-chevron-left icon-chevron-right

Skupna vrednost projekta znaša približno 4,09 milijona evrov Skupna vrednost projekta je približno 31 milijonov kun (4,09 milijona evrov), od tega nepovratna sredstva iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov znašajo približno 27 milijonov kun (3,57 milijona evrov). Preostanek se financira iz sklada za varstvo okolja in energetske učinkovitosti ter lastnih sredstev uporabnikov in partnerjev – makarske razvojne agencije MARA in hrvaške gorske reševalne službe – HGSS.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Najbolj impresiven in zapleten del tega EU-projekta je gradnja mostu v obliki podkve zunaj pečine s stekleno površino za hojo (Skywalk Biokovo). V gradnjo te stavbe in obnovo razglednega območja je bilo vloženih približno osem milijonov kun (1,06 milijona evrov). Gre za najvišje ležečo asfaltirano cesto na Hrvaškem Skywalk Biokovo leži na jugozahodnem delu naravnega parka Biokovo, na območju Ravne Vlaške, na nadmorski višini 1228 metrov, na 13. kilometru ceste Biokovo, poleg info centra. V sklopu razgleda je bil zgrajen tudi geološki steber, ki omogoča tridimenzionalni pogled na prerez kamnin, ki so oblikovale območje Biokova od njegovega nastanka do danes, z geološko tabelo časa in opisom starosti ter vrste kamnin.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke