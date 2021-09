Neznanka s Krka je priljubljena oblikovalka nakita za številne znane osebnosti

Neznanka s Krka je s pomočjo Interpola in znanke iz ZDA dobila identiteto, o kateri je deset dni ugibal praktično ves svet. Adamcova prihaja iz mesta Trenčin v zahodni Slovaški. 57-letnica je oblikovalka nakita, ki so ga nosile tudi hollywoodske zvezde. Njeno dobro znanje angleščine je posledica dolgoletnega bivanja v ZDA in večkratnih selitev po svetu.

Ženska, ki je bila še včeraj neznanka, je z 19 leti odšla v ZDA, poroča Index.hr. Danka, kot so jo klicali prijatelji, je tam delala kot varuška in snažilka, učila je tudi jezik in po nekaj letih našla redno službo kot nepremičninska posrednica. Nato se je vpisala na študij dizajna in slikarstva, ko se je rodila njena ljubezen do nakita. Prijatelj, glasbeni producent, jo je povezal z ljudmi iz filmskega sveta in z njegovo pomočjo je posojala nakit za snemanje filmov.

Med drugimi so njen nakit nosile Diana Ross, Brigitte Bardot, Barbara Streisand in igralke, ki so nastopale v seriji Prijatelji ter Melrose Place.

icon-expand Opraskano žensko je prepoznala Nina Smidt iz Los Angelesa. FOTO: PU primorsko-goranska

Adamcova je bila poročena s filmskim producentom, po ločitvi pa se je leta 2000 vrnila na Slovaško, je leta 2008 povedala za slovaški portal My Trencin. "To je moja domovina, jaz sem Slovakinja in to bom vedno. Ampak v Ameriki sem se navadila na njihov način življenja, njihovo miselnost," je povedala v intervjuju leta 2008. Vrnitev na Slovaško zanjo ni bila enostavna, težko se je navadila na staro življenje, a vendar je doma ostala dlje od načrtovanih treh let. " Ne morem reči, da mi ni dobro, imam družino, prijatelje, ki jih imam rada, ampak tukaj imam neko rutino. Pogrešam sonce, morje, brez morja sem kot ptica brez kril," je pred leti povedala v pogovoru za češki portal.