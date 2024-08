Izginotje Danke Ilić: preiskava zaključena, kakšna bo obtožnica?

Kot neuradno poroča srbski Kurir, je višje državno tožilstvo v Zaječarju zbralo vso dokazno gradivo, zdaj sledi še zadnja faza, torej pisanje in vložitev obtožnice zoper dva glavna osumljenca, 50-letnega Srđana Jankovića in 50-letnega Dejana Dragijevića.

Za zdaj še ni znano, kakšna bo obtožnica in ali bo morda prišlo do prekvalifikacije kaznivega dejanja oz., kar je najmanj verjetno, do opustitve kazenskega pregona. Znano je sicer, da mora tožilstvo do konca septembra obtožnico predložiti v potrditev višjemu sodišču v Zaječarju.

Tožilstvo je v skoraj petih mesecih zaslišalo 25 prič, med njimi tudi starše izginule Danke Ilić. Nobena od prič ni bila neposredno priča zločinu. Opravljene so bile tudi analize sledi, najdene v avtomobilih osumljencev, pa tudi na predmetih iz njunih hiš, a na nobenem od 100 predmetov niso našli sledi DNK deklice, poroča Kurir.