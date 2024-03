Danka pogrešana že štiri dni, stric sumi, da je bila ugrabljena

Ekipe s pomočjo reševalnega psa preiskujejo okolico hiše na Banjskem polju, pred katero je izginila dveletna Danka Ilić. A njihovo delo je težko, saj je območje podobno smetišču. Srbski mediji poročajo, da je Dankin oče uspešno prestal poligraf, mama pa je morala ponovno na Policijo. Prvič pa se je oglasil tudi dekličin stric in komentiral namigovanja, da je otroku škodovala mama. "Mislim, da Ivana česa takega ni sposobna, in ne morem si predstavljati, da ve, kam je izginila Danka," je dejal.

Ministrstvo za notranje zadeve Srbije je objavilo fotografije z območja, kjer je v torek izginila dveletna Danka Ilić. Kot je razvidno, je vikend hiša na Banjem polju blizu mesta Bor v slabem stanju, zarašča jo grmovje, dvorišče pa je postalo odlagališče sena, smeti in starih strojev, zaradi česar je komaj prehodno. Da bi olajšali iskanje, so policisti in gasilci včeraj cel dan čistili okolico hiše, dvigovali pokrove jaškov, z bagri kopali po zemlji, rušili drevesa in odvažali odpadke. Tudi danes delavci s težko mehanizacijo prekopavajo območje, zjutraj sta na pomoč prispeli dve specializirani ekipi za reševanje izpod ruševin iz Beograda in Novega Sada. 18-članski ekipi s petimi terenskimi vozili pomaga tudi reševalni pes, poroča Telegraf.

Dankina mama ponovno na policiji Na ministrstvu za notranje zadeve so skopi z informacijami, sporočili so le, da ves čas izvajajo vse potrebne ukrepe za ugotavljanje dejstev in okoliščin njenega izginotja. V Bor je sinoči prišel direktor Policije Bratislav Gašić in se danes odpravil na teren. Ivana in Miloš, starša pogrešane deklice, sta morala včeraj na informativni razgovor na policijsko postajo, kjer sta preživela več kot osem ur. Ker je Ivana v petem mesecu nosečnosti, je niso dali na poligraf, so ji pa zasegli mobilni telefon in opravili razgovore z njenima dvema prijateljema, s katerima je bila precej v stikih. Kot poročajo Novosti, je Miloš poligrafsko testiranje uspešno prestal, Ivana pa je danes morala ponovno na Policijo. Že včeraj smo poročali, da so policisti na področju Hadžićev v BiH aretirali tri osebe, a se je izkazalo, da niso povezane z izginotjem malčice.