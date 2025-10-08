Danska bi mlajšim od 15 let prepovedala uporabo družbenih omrežij

Predlog zakona, katerega časovnica prav tako še ni določena, bi staršem sicer dovoljeval, da svojim otrokom lahko dovolijo uporabo družbenih omrežjih od 13. leta starosti naprej.

"Mobilni telefoni in družbena omrežja našim otrokom kradejo otroštvo," je dejala Frederiksen in dodala, da 60 odstotkov danskih fantov, starih med 11 in 19 let, raje ostane doma, kot da čas preživljajo s prijatelji. Opozorila je, da ima skoraj vsak danski sedmošolec, gre za skupino 13- in 14-letnikov, svoj mobilni telefon.

Danska ni prva država s tovrstnim predlogom zakona. Med vodilnimi na tem področju je Avstralija, kjer je konec lanskega leta parlament sprejel prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let, čeprav tudi tam ni jasno, kako bodo ta ukrep izvajali.

Maja letos je več članic EU predlagalo, da bi v Uniji omejili dostop otrok do družbenih omrežij. Predlog, ki predvideva vzpostavitev digitalne polnoletnosti in starševsko dovoljenje za vpis na družbena omrežja, je predstavila Grčija, med drugim pa sta ga podprli Francija in Španija.

Francija je sicer že leta 2023 sprejela prepoved dostopa do družbenih omrežij za mlajše od 15 let, vendar še ni dokončno uveljavljena.