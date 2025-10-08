Svetli način
Tujina

Danska bi mlajšim od 15 let prepovedala uporabo družbenih omrežij

Koebenhavn, 08. 10. 2025 08.32 | Posodobljeno pred 44 minutami

STA , N.L.
Danska namerava prepovedati uporabo družbenih medijev mlajšim od 15 let, je v torek v govoru v parlamentu dejala danska premierka Mette Frederiksen. Predsednica vlade sicer ni podrobno navedla, katera družbena omrežja bi spadala med prepovedana, niti kako bi prepoved delovala v praksi.

"Mobilni telefoni in družbena omrežja našim otrokom kradejo otroštvo," je dejala Frederiksen in dodala, da 60 odstotkov danskih fantov, starih med 11 in 19 let, raje ostane doma, kot da čas preživljajo s prijatelji. Opozorila je, da ima skoraj vsak danski sedmošolec, gre za skupino 13- in 14-letnikov, svoj mobilni telefon.

Predlog zakona, katerega časovnica prav tako še ni določena, bi staršem sicer dovoljeval, da svojim otrokom lahko dovolijo uporabo družbenih omrežjih od 13. leta starosti naprej.

Telefoni v šolah
Telefoni v šolah FOTO: Shutterstock

Avstralci mlajšim že prepovedali uporabo družbenih omrežij

Danska ni prva država s tovrstnim predlogom zakona. Med vodilnimi na tem področju je Avstralija, kjer je konec lanskega leta parlament sprejel prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let, čeprav tudi tam ni jasno, kako bodo ta ukrep izvajali.

Maja letos je več članic EU predlagalo, da bi v Uniji omejili dostop otrok do družbenih omrežij. Predlog, ki predvideva vzpostavitev digitalne polnoletnosti in starševsko dovoljenje za vpis na družbena omrežja, je predstavila Grčija, med drugim pa sta ga podprli Francija in Španija.

Francija je sicer že leta 2023 sprejela prepoved dostopa do družbenih omrežij za mlajše od 15 let, vendar še ni dokončno uveljavljena.

dinozaver79
08. 10. 2025 09.22
+1
Pravilno
ODGOVORI
1 0
NeXadileC
08. 10. 2025 09.20
Zakaj vse države to želijo narediti prav zdaj? Ne gre jim za prepoved uporabe omrežij otrokom, ampak za pretekst za uvajanje totalitarnega biometričnega nadzora nad odraslim slehernim posameznikom. Ne bo ostalo na družbenih omrežjih le.
ODGOVORI
0 0
Mr Nobady
08. 10. 2025 09.09
+1
Prepovedati tudi imeti otroke pred dopolnjenim 30 letom starosti. Ker so mladi starši preveč neodgovorni.
ODGOVORI
1 0
mercedesw201fan
08. 10. 2025 09.19
ni problem v starosti ampak v načinu vzgoje te generacije ki ima zdaj otroke...otroci so pa odraz staršev..
ODGOVORI
0 0
Rožice so zacvetele
08. 10. 2025 09.06
... za kazensko odgovornost bi jaz znižal na 10 let..
ODGOVORI
0 0
čevapgpt
08. 10. 2025 08.59
+3
čimprej.
ODGOVORI
3 0
proofreader
08. 10. 2025 08.58
+4
Smiselno bi bilo prepovedati tudi starejšim od 15. let. V dobro civilizacije.
ODGOVORI
4 0
Krog
08. 10. 2025 08.57
+1
Duh je že zdavnaj ušel iz steklenice, zdaj prepovedovati nekaj, kar je že del vsakdana, nima pravega smisla. Bi pa morali kot družba razmišljati, kako mlade motivirati k bolj zdravemu ravnovesju med spletom in resničnim življenjem. Motivirati bi jih morali z zgledom in vsebinami, ne s prepovedmi, če bodo videli odrasle, ki znajo telefon tudi odložiti, in če bodo imeli dovolj zanimivih dejavnosti, odnosov in občutka pripadnosti v resničnem svetu, se bodo tja vračali sami od sebe. Prepovedi kratkoročno delujejo, dolgoročno pa jih le še bolj naredijo radovedne.
ODGOVORI
1 0
Vakalunga
08. 10. 2025 08.52
+0
Islamizacija...in Diktatura samo to še BRUSLJU preostane..
ODGOVORI
3 3
bb5a
08. 10. 2025 08.49
+0
Bodo pač neprepovedane uporabljal, sej niso otroc neumni...
ODGOVORI
1 1
Stajerc22
08. 10. 2025 08.59
-1
Oznacis, da si starejsi od 18, vpises fejk podatke pa je.
ODGOVORI
0 1
HolopjeHitler
08. 10. 2025 08.49
+2
To so te napredne sile, ki vedo, da od permisivne šole zablujeni otroci nimajo kaj odločati ali se iti politiko kot v sloveniji. Smo videli tistega ubrisanega škratka.
ODGOVORI
2 0
rogla
08. 10. 2025 08.48
+6
Uporaba družbenih omrežij s polnoletnostjo!
ODGOVORI
6 0
Stajerc22
08. 10. 2025 08.46
+3
+Znizati je treba mejo za polnoletnost na 16. Naj zacne mularija tudi odgovarjati kazensko za svoja dejanja.
ODGOVORI
4 1
