Bo Danska odstranila 'grd in vulgaren' kip morske deklice?

Vsi poznamo znameniti kip Male morske deklice, ki krasi obalo Danske. Pa ste vedeli, da je v danski prestolnici na ogled še ena morska deklica? Gre za kip Velike morske deklice, ki so ga v Københavnu postavili leta 2006, vse od takrat pa je zaradi svoje podobe požel številne negativne odzive, kritiki pa so ga označili za "grdega in pornografskega".