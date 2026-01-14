Danska bo okrepila vojaško prisotnost na Grenlandiji

Danska je sicer odgovorna za obrambo Grenlandije, a ima otok malo obrambnih mehanizmov. FOTO: Shutterstock

"Nadaljevali bomo krepitev vojaške prisotnosti na Grenlandiji, vendar se bomo znotraj Nata še bolj osredotočili na več vaj in povečano prisotnost zavezništva na Arktiki," je Lund Poulsen zapisal v izjavi, poslani francoski tiskovni agenciji AFP. Dodal je, da je Danska v stalnem dialogu s svojimi zavezniki o novih in povečanih aktivnostih v letu 2026. "Danske oborožene sile od danes naprej razporejajo zmogljivosti in enote v povezavi z (...) izvedbo vaj. V prihodnjem obdobju bo to povzročilo povečano vojaško prisotnost na Grenlandiji in v njeni okolici, ki jo bodo sestavljali letala, plovila in vojaki, vključno z vojaki iz zaveznic Nata," je pozneje sporočilo obrambno ministrstvo. Vaje v letošnjem letu bi lahko vključevale varovanje kritične infrastrukture, zagotavljanje pomoči lokalnim oblastem, sprejemanje zavezniških čet, napotitev lovskih letal in izvajanje pomorskih operacij, je še navedlo ministrstvo. Danska je lani na Grenlandiji gostila vaje, v katerih so sodelovale zaveznice Nata Nemčija, Francija, Norveška in Švedska.

Ribič na Grenlandiji FOTO: AP

Danska je sicer odgovorna za obrambo Grenlandije, a ima otok malo obrambnih mehanizmov. Prebivalstvo po poročanju spletnega medije Politico nima teritorialne vojske, medtem ko v prestolnici Nuuk dansko združeno arktično poveljstvo vključuje skromna in zastarela vojaška sredstva, večinoma omejena na štiri mornariška plovila, patruljo s pasjo vprego, več helikopterjev in eno letalo za pomorsko patruljo. Velike dele otoka nadzoruje le Sirius Patrol, danska enota za posebne operacije, ki se zanaša predvsem na pasje vprege, poroča britanski BBC. Nekaj zapuščenih vojaških baz iz časa hladne vojne na otoku imajo tudi ZDA. Te so si med drugo svetovno vojno zagotovili pravico do gradnje vojaških oporišč na Grenlandiji, tudi po koncu vojne pa so ostali na otoku, kjer imajo trenutno tudi delujoče vesoljsko oporišče.

V Washingtonu zaključeni pogovori o Grenlandiji

Danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen in grenlandska zunanja ministrica Vivian Motzfeldt sta se danes v Washingtonu sestala z ameriškim podpredsednikom JD Vanceom in državnim sekretarjem Marcom Rubiom. Po poročanju tiskovne agencije AP se je srečanje, v ospredju katerega so bile ameriške zahteve po priključitvi Grenlandije, že končalo. Rasmussen in Motzfeldt bosta predvidoma ob 19. uri po srednjeevropskem času imela novinarsko konferenco, poroča britanski BBC.

Grenlandska zunanja ministrica Cician Motzfeldt in danski zunanji minister Lars Loekke Rasmussen FOTO: AP

Za srečanje sta zaprosili Danska in Grenlandija po zadnjih izjavah ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo ZDA zlepa ali zgrda prevzele Grenlandijo. Po Trumpovih besedah je to v njihovem nacionalnem interesu, da bi zagotovili, da arktičnega otoka ne bi prevzeli Rusija in Kitajska.