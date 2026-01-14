Naslovnica
Tujina

Danska bo okrepila vojaško prisotnost na Grenlandiji

Koebenhavn/Washington, 14. 01. 2026 13.15 pred eno minuto 3 min branja 15

Avtor:
Ne.M. STA K.H.
Grenlandska zunanja ministrica Cician Motzfeldt in danski zunanji minister Lars Loekke Rasmussen

Danska bo "od danes naprej" okrepila svojo vojaško prisotnost na Grenlandiji in je v dialogu z zavezniki Nata. Napoved danskega obrambnega ministrstva sledi kritikam ZDA, da je Danska zanemarjala obrambo tega arktičnega otoka, sicer danskega avtonomnega ozemlja. Danski zunanji minister in grenlandska zunanja ministrica sta se medtem v Washingtonu sestala z ameriškim podpredsednikom JD Vanceom in državnim sekretarjem Marcom Rubiom.

Danska je sicer odgovorna za obrambo Grenlandije, a ima otok malo obrambnih mehanizmov.
Danska je sicer odgovorna za obrambo Grenlandije, a ima otok malo obrambnih mehanizmov.
FOTO: Shutterstock

"Nadaljevali bomo krepitev vojaške prisotnosti na Grenlandiji, vendar se bomo znotraj Nata še bolj osredotočili na več vaj in povečano prisotnost zavezništva na Arktiki," je Lund Poulsen zapisal v izjavi, poslani francoski tiskovni agenciji AFP. Dodal je, da je Danska v stalnem dialogu s svojimi zavezniki o novih in povečanih aktivnostih v letu 2026.

"Danske oborožene sile od danes naprej razporejajo zmogljivosti in enote v povezavi z (...) izvedbo vaj. V prihodnjem obdobju bo to povzročilo povečano vojaško prisotnost na Grenlandiji in v njeni okolici, ki jo bodo sestavljali letala, plovila in vojaki, vključno z vojaki iz zaveznic Nata," je pozneje sporočilo obrambno ministrstvo.

Vaje v letošnjem letu bi lahko vključevale varovanje kritične infrastrukture, zagotavljanje pomoči lokalnim oblastem, sprejemanje zavezniških čet, napotitev lovskih letal in izvajanje pomorskih operacij, je še navedlo ministrstvo. Danska je lani na Grenlandiji gostila vaje, v katerih so sodelovale zaveznice Nata Nemčija, Francija, Norveška in Švedska.

Ribič na Grenlandiji
Ribič na Grenlandiji
FOTO: AP
Preberi še Skoraj 40 odstotkov Dancev verjame, da bo Trump napadel Grenlandijo

Danska je sicer odgovorna za obrambo Grenlandije, a ima otok malo obrambnih mehanizmov. Prebivalstvo po poročanju spletnega medije Politico nima teritorialne vojske, medtem ko v prestolnici Nuuk dansko združeno arktično poveljstvo vključuje skromna in zastarela vojaška sredstva, večinoma omejena na štiri mornariška plovila, patruljo s pasjo vprego, več helikopterjev in eno letalo za pomorsko patruljo. Velike dele otoka nadzoruje le Sirius Patrol, danska enota za posebne operacije, ki se zanaša predvsem na pasje vprege, poroča britanski BBC.

Nekaj zapuščenih vojaških baz iz časa hladne vojne na otoku imajo tudi ZDA. Te so si med drugo svetovno vojno zagotovili pravico do gradnje vojaških oporišč na Grenlandiji, tudi po koncu vojne pa so ostali na otoku, kjer imajo trenutno tudi delujoče vesoljsko oporišče.

Preberi še Trump: Nato bi postal bolj učinkovit z Grenlandijo v rokah ZDA

V Washingtonu zaključeni pogovori o Grenlandiji

Danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen in grenlandska zunanja ministrica Vivian Motzfeldt sta se danes v Washingtonu sestala z ameriškim podpredsednikom JD Vanceom in državnim sekretarjem Marcom Rubiom. Po poročanju tiskovne agencije AP se je srečanje, v ospredju katerega so bile ameriške zahteve po priključitvi Grenlandije, že končalo.

Rasmussen in Motzfeldt bosta predvidoma ob 19. uri po srednjeevropskem času imela novinarsko konferenco, poroča britanski BBC.

Grenlandska zunanja ministrica Cician Motzfeldt in danski zunanji minister Lars Loekke Rasmussen
Grenlandska zunanja ministrica Cician Motzfeldt in danski zunanji minister Lars Loekke Rasmussen
FOTO: AP

Za srečanje sta zaprosili Danska in Grenlandija po zadnjih izjavah ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo ZDA zlepa ali zgrda prevzele Grenlandijo.

Po Trumpovih besedah je to v njihovem nacionalnem interesu, da bi zagotovili, da arktičnega otoka ne bi prevzeli Rusija in Kitajska.

Preberi še Premier Grenlandije: Izbiramo Dansko, ne želimo biti del ZDA

Bela hiša je v preteklosti med možnostmi omenjala tako nakup kot vojaško zavzetje otoka, vendar je Trump v petek novinarjem povedal, da za zdaj ne razmišlja o nakupu Grenlandije.

Prebivalci otoka, ki je dansko avtonomno ozemlje, ne želijo postati del ZDA, kar je v torek ponovil tudi grenlandski premier Jens-Frederik Nielsen. Trumpovi ideji pa nasprotuje tudi Danska ob podpori drugih članic Nata.

grenlandija danska vojska

periot22
14. 01. 2026 18.32
Danes Danska jutri katera druga evropska država in to zato ker ste evropski politiki brez vsakršne pameti istočasno vas pa Amerika molze za milijarde za Ukrajino za orožje denar pa vi kradete lastnemu narodu sramota niste vredni drugega kot zapora brez izhoda!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Odgovori
0 0
Hugh_Mungus
14. 01. 2026 18.13
Torej so jim v bistvu klonili in jim hkrati dali izgovor češ da so ZDA res imele razlog da jih je skrbelo za varnost otoka
Odgovori
0 0
M_teoretik
14. 01. 2026 17.56
Lahko bi tud Mesičeve gasilce poslal, da pojačajo obrambo!?
Odgovori
-1
1 2
NeXadileC
14. 01. 2026 17.54
Objektivno, to je lahko manifest, le.
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
14. 01. 2026 17.52
Res sem ponosen,da SDS podpira ameriško okupacijo Grenlandije.
Odgovori
+2
4 2
biggie33
14. 01. 2026 17.51
Danska ima 20k vojakov, večino orožja so pa v Ukrajino poslali.. srečno, nobena država jim ne bo pomagala, razen z besedami..
Odgovori
+5
7 2
Grickoficko
14. 01. 2026 17.40
Tako se govori
Odgovori
-3
1 4
bb5a
14. 01. 2026 17.39
To je kot da bi Slovenija poslala triglav 11, da zaščiti neobstoječe mednarodne vode na Jadranu...
Odgovori
+0
3 3
rdeča petokraka
14. 01. 2026 17.39
Ljudje v Evropi, čuvajte svoje pse, Danci jih rabijo.
Odgovori
-1
1 2
M_teoretik
14. 01. 2026 16.20
Podpiram stayus Quo in nespreminjanje mej, ampak tele okrepitva Danske so pa smešne!?
Odgovori
+0
2 2
Aristotle
14. 01. 2026 16.12
Nemudoma prekinit sporazum z usa ter jih nagnat iz evrope ter grenlandije
Odgovori
+4
5 1
vlahov
14. 01. 2026 17.54
Da bomo v Nacizmu ? V socializmu smo že
Odgovori
+0
1 1
Kimberley Echo
14. 01. 2026 16.00
Poleg glavnega razloga, to je nadzor nad Arktiko, je Grenlandija zelo bogata s surovinami. Imajo železovo rudo, grafit, wolfram, paladij, vanadij, cink, zlato, uran, baker in nafto. Na otoku sta 2 veliki nahajališči, Kvanefjeld in Tanbreez. Vprihodnosti bodo morda rabili zelo redke zemljine kot sta disprozij in terbij za trajne magnete v električnih vozilih, dronih in robotiki. V petrokemiji in optiki pa lantan in cerij. Nahajališča teh 4 elementov so revna, poleg tega je problem podnebje in gorat leden svet. Tako je dovolj razlogov zakaj bi nekdo to rad imel.
Odgovori
+3
3 0
Wolfman
14. 01. 2026 14.56
Kavbojc naj ostane v tisti puščavi! Kaj mu treba lezt gor na sever, kjer še nikoli ni bil.
Odgovori
+2
5 3
bibaleze
