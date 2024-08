Danska bo zaradi nasilja tolp okrepila nadzor na meji s Švedsko

Na Danskem so bili od aprila švedski državljani vpleteni v 25 primerov, povezanih z organiziranim kriminalom, je Peter Hummelgaard dejal v četrtek. V zadnjih dneh pa so po treh streljanjih na Danskem aretirali in pridržali tri Švede – vsi so mladoletni.

Švedska ima v zadnjih letih težave z zajezitvijo naraščajočega nasilja tolp, saj se streljanje in bombni napadi zdaj dogajajo vsak teden, poroča AFP. Drugi nasilni incidenti, povezani s švedskimi tolpami, so se v zadnjih mesecih zgodili na Norveškem, v Turčiji in Iraku.