Danska kot prva na svetu uvaja davek na ogljik pri živinoreji

Od leta 2030 naprej bodo emisije metana, ki nastajajo ob vzreji goveda in prašičev, obdavčene s 300 kronami (približno 40 evrov) na tono ekvivalenta ogljikovega dioksida. Leta 2035 pa se bo znesek glede na dogovor, ki so ga konec junija dosegli vlada, del opozicije ter predstavniki živinorejcev, industrije in sindikatov, dvignil na 750 kron.

Parlament naj bi ukrep potrdil jeseni.

Vodja kampanje pri Greenpeace Nordic Christian Fromberg je prepričan, da ukrep "ponuja upanje ... v razmerah, ko veliko držav nazaduje pri podnebnih ukrepih". "Čeprav bi davek na ogljik moral biti višji in uveden prej, je pomemben mejnik," je dejal.