Danska kupuje rakete dolgega dosega, Rusija svari pred 'katastrofalnimi posledicami'

Danski obrambni minister Jeppe Bruus je v četrtek na novinarski konferenci v Kopenhagnu napovedal nakup prvih manevrirnih raket dolgega dosega za dansko vojsko. Gre za pomembno okrepitev obrambnih zmogljivosti države, ki želi povečati svojo sposobnost odvračanja morebitnih napadov. "Smo v resnih in vse slabših varnostnih razmerah," je po poročanju Reutersa opozoril Bruus. Pojasnil je, da bodo novi raketni sistemi danskim oboroženim silam omogočali tudi povračilne napade na cilje za sovražnikovimi linijami, če bi bila država napadena.

Rakete za kopenske sisteme in lovce F-35

Danska namerava kupiti dva različna raketna sistema. Prvi je manevrirna raketa Anthem ameriškega proizvajalca Covenant, ki jo izdelujejo v Nemčiji in je namenjena izstreljevanju s kopnega. Drugi je raketa Joint Strike Missile norveškega obrambnega podjetja Kongsberg, ki jo bodo uporabljali danski večnamenski lovci F-35. Oba sistema sta namenjena natančnemu delovanju na večjih razdaljah, kar bo danski vojski omogočilo napade na cilje, ki jih z dosedanjimi zmogljivostmi ni mogla doseči. Obrambni minister ni razkril, koliko raket namerava država kupiti, koliko bo zanje odštela in kdaj naj bi jih prejela. Odločitev sicer ni povsem nepričakovana. Danska je že septembra lani napovedala, da namerava kupiti visokoprecizne rakete dolgega dosega.

V Rusiji so se odzvali kritično. FOTO: AP

Moskva: Kopenhagen živi v nevarni iluziji