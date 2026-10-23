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Danska kupuje rakete dolgega dosega, Rusija svari pred 'katastrofalnimi posledicami'

Kopenhagen, 23. 10. 2026 08.23 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
N.Š.
Danska

Danska bo svojo vojsko prvič opremila z manevrirnimi raketami dolgega dosega, ki bodo omogočale napade na cilje globoko za sovražnikovimi linijami. Obrambni minister Jeppe Bruus je odločitev utemeljil s poslabšanjem varnostnih razmer, Moskva pa se je odzvala z ostrim opozorilom. Ruski veleposlanik na Danskem je Kopenhagen obtožil stopnjevanja napetosti in posvaril pred "neizogibnimi katastrofalnimi posledicami".

Danski obrambni minister Jeppe Bruus je v četrtek na novinarski konferenci v Kopenhagnu napovedal nakup prvih manevrirnih raket dolgega dosega za dansko vojsko. Gre za pomembno okrepitev obrambnih zmogljivosti države, ki želi povečati svojo sposobnost odvračanja morebitnih napadov.

"Smo v resnih in vse slabših varnostnih razmerah," je po poročanju Reutersa opozoril Bruus.

Pojasnil je, da bodo novi raketni sistemi danskim oboroženim silam omogočali tudi povračilne napade na cilje za sovražnikovimi linijami, če bi bila država napadena.

Rakete za kopenske sisteme in lovce F-35

Danska namerava kupiti dva različna raketna sistema. Prvi je manevrirna raketa Anthem ameriškega proizvajalca Covenant, ki jo izdelujejo v Nemčiji in je namenjena izstreljevanju s kopnega.

Drugi je raketa Joint Strike Missile norveškega obrambnega podjetja Kongsberg, ki jo bodo uporabljali danski večnamenski lovci F-35.

Oba sistema sta namenjena natančnemu delovanju na večjih razdaljah, kar bo danski vojski omogočilo napade na cilje, ki jih z dosedanjimi zmogljivostmi ni mogla doseči.

Obrambni minister ni razkril, koliko raket namerava država kupiti, koliko bo zanje odštela in kdaj naj bi jih prejela.

Odločitev sicer ni povsem nepričakovana. Danska je že septembra lani napovedala, da namerava kupiti visokoprecizne rakete dolgega dosega.

V Rusiji so se odzvali kritično.
V Rusiji so se odzvali kritično.
FOTO: AP

Moskva: Kopenhagen živi v nevarni iluziji

Na napoved se je ostro odzvala Rusija. Rusko veleposlaništvo na Danskem je sporočilo, da je danski načrt usmerjen v zaostrovanje odnosov z Moskvo, in opozorilo na "neizogibne katastrofalne posledice".

Ruski veleposlanik Vladimir Barbin je dejal, da Danska z nakupom takšnega orožja ustvarja nevarno varnostno tveganje. "Kopenhagen se prepušča nevarni iluziji, da bo nakup visokopreciznega ofenzivnega orožja dolgega dosega, namenjenega ustvarjanju vojaške grožnje jedrski sili, prispeval h krepitvi danske varnosti in obrambe," je izjavil.

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danska rakete rusija

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KOMENTARJI9

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Animal_Pump
23. 10. 2026 10.16
Pa kaj ti rusi nonstop cvilijo...česa jih je strah? Če ena država kupi rakete dolgega dosega takoj krulijo....zakaj , zakaj? Če rusi ne bodo kakal...teh raket ne bodo videli nikoli. Če bo pa kaka 3 snevna specialna operacija....jih pa bodo? To je una fora ruska...nihče ne sme imet raket dolgega dosega, da se slučajno ne bi branil...ko ga bomo mi napadli z raketami dolgega dosega.
Odgovori
0 0
2mt8
23. 10. 2026 10.10
Več kot pol Slovenije ki je leva in jugonostalgična sovraži zahod in bi najraje bila balkansko-ruski hlapec brez denarja
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-1
1 2
pravica1
23. 10. 2026 10.15
Raje brez denarja in pošten, kot pa prostitutka z denarjem. Moralni standardi so različni med ljudmi.
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0 0
Nace Štremljasti
23. 10. 2026 10.10
mi se nismo sposobni braniti pred nikomur
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+1
1 0
Potouceni kramoh
23. 10. 2026 10.07
Noro kaj moramo brati v 21 stoletju in ob tem lahk samo gledamo kako po titaniško tonemo kot civilizacija
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+2
2 0
Bozje oko
23. 10. 2026 09.55
Tudi Slovenija mora storiti korak višje v razmišljanju, da skuša razviti in proizvesti visokotehnološko raketno linijo orožij prihodnosti. Čas gre naprej in samo s puškami, Patriami, tanki in ostalo zastarelo vojaško kramo nismo več konkurenčni v primeru, da nas katerikoli sovražnik napade in nas želi uničiti....pa, da bo jasno, sem 100% nasprotnik vojn, sovraštva, uničevanja vsakega naroda, ki živi na mednarodno priznanih mejah Svoje države!!!! Tujega nočemo - svojega ne damo!!!!
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+0
2 2
marre
23. 10. 2026 09.31
Hahaha, Rusija svari, ces kako si drznete met nekaj s cim se lahko brante, oziroma v primeru napada odgovorite.. Bravo Danci, tako kot po veliki vecini Evrope ste prisli k pameti..
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+1
4 3
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