Danska ministrica v zapor zaradi ločevanja migrantskih parov

Stoejbergova pravi, da je nad sodbo zelo presenečena, saj je bila odločitev zasnovana kot boj proti otroškim porokam.

"Nisem izgubila samo jaz, izgubile so tudi danske vrednote," je po sodbi dejala novinarjem. Dodala je, da bo sprejela svojo kazen, a da ničesar ne obžaluje.

Med letoma 2015 in 2019 je Stoejbergova delovala kot danska ministrica za priseljevanje v desnosredinski vladi, ki jo je podpirala desničarska populistična Danska ljudska stranka.

V času svojega mandata je zavzela trdo stališče do priseljevanja in uvedla na desetine omejitev. Med njimi je bila februarja 2016 odredba, da poročenih beguncev, mlajših od 18 let, ne smejo nastaniti pri zakoncu.

To je pomenilo ločitev za 23 zakonskih parov, preden so uredbo nekaj mesecev kasneje opustili.

Med ločenimi pari sta bila mlada Sirca, takrat 17-letna Rimaz Alkayal in njen mož, 26-letni Alnour Alwan, ki sta se po pritožbi lahko ponovno združila, potem ko sta bila štiri mesece ločena, čeprav je bila Rimaz noseča.

Preiskava je ugotovila, da je treba po danski zakonodaji primere presojati individualno, kar pa se s sporno uredbo ni dogajalo in so bile zato kršene človekove pravice.

Tožilstvo je sporočilo, da so zadovoljni z "zgodovinsko" sodbo, na katero se sicer ni mogoče pritožiti.

Stoejbergova je februarja lani odstopila z mesta namestnice vodje konservativno-liberalne stranke Venstre, potem ko so njeni poslanci glasovali za njeno obtožbo. Trenutno je neodvisna poslanka, a bi lahko izgubila sedež. Številni pa menijo, da bo sodba podžgala že tako razgreta čustva ljudi, ki nasprotujejo migracijam. Sodba je tudi razplamtela politične delitve v državi.