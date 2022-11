Na predčasnih volitvah večine ni osvojil nobeden od političnih blokov

Rezultati vzporednih volitev, ki sta jih po zaprtju volišč objavili televizijski postaji DR in TV2, levosredinskemu bloku pod vodstvom socialnih demokratov, ki jih vodi trenutna premierka Mette Fredriksen, napovedujejo 85 ali 86 od skupno 179 sedežev v parlamentu. Desnosredinski opoziciji napovedujejo 72 ali 73 sedežev.

To pa pomeni, da bo kateri koli od blokov za oblikovanje vlade potreboval podporo sredinske liberalne stranke Zmerni (Moderaterne). Slednjo je junija letos ustanovil nekdanji premier Lars Lokke Rasmussen, nekdanji vodja stranke Venstre. Njegova nova stranka naj bi želela preseči tradicionalno ločnico med levico in desnico.

V predvolilni kampanji se je sicer na prvo mesto med najpomembnejšimi temami glede na raziskavo danske televizije TV2 uvrstila zdravstvena oskrba, nato je sledilo gospodarstvo, podnebje in okolje ter varnost in obramba. Politično ozračje na Danskem je pretresla negotovost v luči naraščanja cen energije in inflacije, vojne v Ukrajini ter sabotaže plinovoda pod Baltskim morjem.

Rezultate pričakujejo sicer šele dan ali dva po volitvah.