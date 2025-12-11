Danska obveščevalna služba vidi ZDA kot varnostno grožnjo

Danska obrambno-obveščevalna služba (DDIS) je v najnovejšem letnem poročilu zapisala, da ZDA uporabljajo svojo ekonomsko moč, vključno z grožnjami visokih carin, za uveljavljanje lastnih interesov ter "ne izključujejo uporabe vojaške sile, tudi proti zaveznikom". Ta ocena je, kot poroča CNN, del širše analize, ki opozarja, da velike sile vse bolj postavljajo lastne cilje pred mednarodno sodelovanje in pri njihovem uresničevanju niso več zadržane pri uporabi sile.
Čeprav poročilo ZDA prvič omenja kot potencialni vir tveganja, se večina dokumenta osredotoča na tradicionalne strateške grožnje, predvsem Rusijo in Kitajsko. DDIS opozarja, da se bo "vojaška grožnja Rusije Natu povečala", Dansko pa dodatno skrbi negotovost glede vloge ZDA pri zagotavljanju evropske varnosti.
Odnosi med Dansko in ZDA so se skrhali že v začetku leta, ko je Donald Trump presenetil z idejo o nakupu Grenlandije. Čeprav Trump te zamisli ni oživil, je pokazala stopnjo pripravljenosti Washingtona, da tvega odnose z evropskimi partnerji.
Napetosti so se stopnjevale tudi zaradi razhajanj v pristopu k reševanju vojne v Ukrajini in zaradi nove ameriške varnostne strategije, ki je do Evrope zavzela izrazito konfrontacijski ton, piše CNN. Danska obveščevalna služba opozarja, da se preplet ameriških in ruskih interesov lahko izkaže za dodatno nevarnost, saj naj bi Rusija po njihovem mnenju poskušala izkoristiti ameriško željo po hitrem koncu vojne v Ukrajini.
