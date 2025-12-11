Svetli način
Tujina

Danska obveščevalna služba vidi ZDA kot varnostno grožnjo

Koebenhavn, 11. 12. 2025 12.15 | Posodobljeno pred 1 uro

L.M.
Danska obveščevalna služba je v letnem poročilu prvič označila Združene države Amerike kot možno varnostno grožnjo, kar razkriva poglabljajoče se napetosti v transatlantskem zavezništvu. Ocenjuje, da ZDA vse pogosteje uporabljajo gospodarsko in celo potencialno vojaško prisilo tudi proti zaveznikom, kar odpira resna vprašanja o prihodnosti evropske varnosti.

Danska obrambno-obveščevalna služba (DDIS) je v najnovejšem letnem poročilu zapisala, da ZDA uporabljajo svojo ekonomsko moč, vključno z grožnjami visokih carin, za uveljavljanje lastnih interesov ter "ne izključujejo uporabe vojaške sile, tudi proti zaveznikom". Ta ocena je, kot poroča CNN, del širše analize, ki opozarja, da velike sile vse bolj postavljajo lastne cilje pred mednarodno sodelovanje in pri njihovem uresničevanju niso več zadržane pri uporabi sile.

Čeprav poročilo ZDA prvič omenja kot potencialni vir tveganja, se večina dokumenta osredotoča na tradicionalne strateške grožnje, predvsem Rusijo in Kitajsko. DDIS opozarja, da se bo "vojaška grožnja Rusije Natu povečala", Dansko pa dodatno skrbi negotovost glede vloge ZDA pri zagotavljanju evropske varnosti.

Grenlandija
Grenlandija FOTO: Profimedia

Odnosi med Dansko in ZDA so se skrhali že v začetku leta, ko je Donald Trump presenetil z idejo o nakupu Grenlandije. Čeprav Trump te zamisli ni oživil, je pokazala stopnjo pripravljenosti Washingtona, da tvega odnose z evropskimi partnerji.

Napetosti so se stopnjevale tudi zaradi razhajanj v pristopu k reševanju vojne v Ukrajini in zaradi nove ameriške varnostne strategije, ki je do Evrope zavzela izrazito konfrontacijski ton, piše CNN. Danska obveščevalna služba opozarja, da se preplet ameriških in ruskih interesov lahko izkaže za dodatno nevarnost, saj naj bi Rusija po njihovem mnenju poskušala izkoristiti ameriško željo po hitrem koncu vojne v Ukrajini.

Danska ZDA varnostna grožnja NATO
biggie33
11. 12. 2025 14.13
Evropa nima več zaveznikov.. bravo, temu se reče dobra politika in diplomacija, vrhunsko res!!
ODGOVORI
0 0
bb5a
11. 12. 2025 14.07
+1
Največja grožnja sloveniji so slovenski politiki, ki jim je popolnoma vseeno za slovence, se pa sekiraja za Gazo, Ukrajino, Venezuelo, zapečence, ilegalne migrante...
ODGOVORI
2 1
Big M
11. 12. 2025 14.11
+++
ODGOVORI
0 0
iskriv
11. 12. 2025 14.06
+1
Ne samo Danski zaradi Grenlandije , Amerika pod vodstvom Trumpa je grožnja celemu naprednemu svetu .
ODGOVORI
3 2
simc167
11. 12. 2025 13.59
+5
Cela evropa bi morale ZDA videti kot varnostno grožnjo dokler vlada oranžni
ODGOVORI
7 2
Gram
11. 12. 2025 14.03
+1
Ne samo oranžni, kdorkoli je na oblasti, povzroča vojne po svetu.
ODGOVORI
2 1
BARK
11. 12. 2025 14.07
+1
ne bo šlo dokler imajo Zda in Eu enega šefa..... če nsite opazili večina voditeljev v Zda in EU so židje tako da tukaj je traba prvo začeti
ODGOVORI
1 0
kinky ivanović
11. 12. 2025 13.58
-2
Rokometaši že vejo kako in kaj in kdo
ODGOVORI
0 2
Žabec
11. 12. 2025 13.58
+5
Da so ZDA grožnja je jasno vsakomur, ki ima vsaj kanček zdrave kmečke pameti. Te zagotovo nima Evropska komisija, ki živi v nekem svojem zblojenem svetu družbe bogatih na eni strani in nevoščljivih in podkupljivih politikov na drugi.
ODGOVORI
5 0
kinky ivanović
11. 12. 2025 13.55
Danci rokometaši že vejo kako je Trap pohoten dokler mu ne nabiješ šusa
ODGOVORI
0 0
Lark
11. 12. 2025 13.55
+2
Vemo. Ko imaš kup Hamasovcev ipd. v državi, to valjda ni problem...
ODGOVORI
2 0
Wolfman
11. 12. 2025 14.07
L ne prbiji! Hičo je pustil živeti peščico židov v Evropi pred 90imi leti, in le poglej si posledice takšnega dejanja danes!
ODGOVORI
0 0
klop12
11. 12. 2025 13.52
+5
seveda so ZDA grožnja, to je očitno zdaj vsem
ODGOVORI
7 2
Mens sana
11. 12. 2025 13.51
+8
..............naravni zaveznik Evrope je in bi morala ostati Rusija, ki lahko z energenti in surovinami poskrbi za preprečitev nadaljnje stagnacije EU gospodarstva.........., čezatlantska zavezništva so kot ljubezen na daljavo - daleč od oči, daleč od srca....................
ODGOVORI
10 2
but_the_ppl_are_retarded
11. 12. 2025 13.57
+3
Jaaa, sam zdaj je pa malo pozno... Rusi ne rabijo takih zavezniki, kot smo mi.
ODGOVORI
3 0
konc
11. 12. 2025 13.58
+3
Bravo, točno tako. Škoda, da je to nekaterim nerazumljivo kot kvantna enačba. Je pa ta most na žalost že skoraj pogorel. Bebava EU politika je poskrbela, da je tako.
ODGOVORI
3 0
Žabec
11. 12. 2025 14.00
+1
Če človek primerja pokvarjenost Rusije na eni strani in pokvarjenost ZDA na drugi, potem se človek mora strinjati s tabo.
ODGOVORI
1 0
Mens sana
11. 12. 2025 14.05
+1
..........za dolgoročen obstoj Slovanov in njihovo zaščito pred agresivno politiko Anglosaksonov bo to nuja v naslednjih 100 letih................
ODGOVORI
1 0
BARK
11. 12. 2025 14.07
Eu bi morala biti samostojna kot pred 45..pika..ne pa hlapec enim ali drugim...
ODGOVORI
0 0
Wolfman
11. 12. 2025 13.46
+6
Resnično si s težkim srcem predstavljam poseljene vikingške dežele z židi?
ODGOVORI
7 1
but_the_ppl_are_retarded
11. 12. 2025 13.56
Sej smo se navadili na choorije moorije v Evropi, filozofe, inženirje in zdravnike ter njihove ninje pri nas....se bomo pa na to tudi.
ODGOVORI
0 0
konc
11. 12. 2025 13.59
Ali pa z ilegalnimi muslimani? Evropa pa: "Primi moj pir".
ODGOVORI
0 0
BARK
11. 12. 2025 14.08
židje financirajo vojne tam dol in seveda pot migrantom v eu...vse po planu
ODGOVORI
0 0
jozefStefan
11. 12. 2025 13.46
-2
Nekak imam občutek, da so se kavboji všteli na večih področjih.
ODGOVORI
1 3
dioporco
11. 12. 2025 13.42
+9
Aaa bejz no…do vceraj je bila Rusija groznja
ODGOVORI
13 4
Ne morem verjet
11. 12. 2025 13.52
+0
moraš biti slep, butast ali pa oboje če ne vidiš kaj se dogaja okoli tebe. Zbudi se.
ODGOVORI
4 4
Blue Dream
11. 12. 2025 13.41
+1
Seveda če jim grozijo z prisvojitvijo Grenlandije kot da smo v prejšnjem tisočletju
ODGOVORI
4 3
Luka40
11. 12. 2025 13.37
+0
Ja skrajni čas...
ODGOVORI
3 3
kinky ivanović
11. 12. 2025 13.34
+2
Danci so naštudirali očitno
ODGOVORI
4 2
Morgoth
11. 12. 2025 13.33
+4
Kako kaj vidijo prišleke iz drugih kontinentov, ki so jih ogromno sprejeli?🤡🤡🤡
ODGOVORI
7 3
Varnostnik na obali
11. 12. 2025 13.40
+0
Ona (danska metka) jih je med študijem afriških študij dodobra od blizu preučila, predvsem njihove “obešalnike” za brisače 😂
ODGOVORI
2 2
St. Gallen
11. 12. 2025 13.33
+0
Svica je na varni, soncni trani Alp, vrt v Evropi
ODGOVORI
2 2
Yon Dan
11. 12. 2025 13.30
+1
Upam da se Putin in Trump združita v boju proti evropskim neonacistov.
ODGOVORI
9 8
EntityOne
11. 12. 2025 13.40
-4
Zgubil si kompas, sinko.
ODGOVORI
3 7
rdeča petokraka
11. 12. 2025 13.27
+1
Najbolje da se čimprej vsi med seboj skregajo !
ODGOVORI
3 2
but_the_ppl_are_retarded
11. 12. 2025 13.32
+0
V našem primeru res... Ker ne bi bili enotni v miru, temveč šele v vojni ter solidarno revni ne bogati.
ODGOVORI
1 1
EntityOne
11. 12. 2025 13.42
-3
.. da svizci naprej pobirate v četrto generacijo borčevske penzije vaših praprapradedkov...?
ODGOVORI
0 3
