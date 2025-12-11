Danska obveščevalna služba vidi ZDA kot varnostno grožnjo

Danska obrambno-obveščevalna služba (DDIS) je v najnovejšem letnem poročilu zapisala, da ZDA uporabljajo svojo ekonomsko moč, vključno z grožnjami visokih carin, za uveljavljanje lastnih interesov ter "ne izključujejo uporabe vojaške sile, tudi proti zaveznikom". Ta ocena je, kot poroča CNN, del širše analize, ki opozarja, da velike sile vse bolj postavljajo lastne cilje pred mednarodno sodelovanje in pri njihovem uresničevanju niso več zadržane pri uporabi sile.

Čeprav poročilo ZDA prvič omenja kot potencialni vir tveganja, se večina dokumenta osredotoča na tradicionalne strateške grožnje, predvsem Rusijo in Kitajsko. DDIS opozarja, da se bo "vojaška grožnja Rusije Natu povečala", Dansko pa dodatno skrbi negotovost glede vloge ZDA pri zagotavljanju evropske varnosti.