Tujina

Danska premierka: Napad ZDA na Grenlandijo bi pomenil konec Nata in varnosti

06. 01. 2026 11.50

Avtor:
M.P.
Grenlandija in Mette Frederiksen

Ameriški predsednik Donald Trump je po uspešnem napadu na venezuelsko prestolnico in zajetju predsednika Nicolasa Madura Grenlandiji znova zagrozil s prevzemom. Danska premierka Mette Frederiksen to označuje za nesprejemljiv pritisk ter opozarja, da bi napad Združenih držav na zaveznico Nata pomenil konec tako vojaškega zavezništva kot varnosti po drugi svetovni vojni.

"Če Združene države napadejo drugo članico Nata, bo konec vsega – vključno z vojaškim zavezništvom in s tem varnosti po drugi svetovni vojni," je po poročanju Guardiana za dansko televizijo TV2 dejala danska voditeljica Mette Frederiksen.

Pred tem je v ponedeljek ostro kritizirala kolonialistične težnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, češ da je popolnoma nesmiselno govoriti o tem, da bi morale ZDA zavzeti Grenlandijo, saj ZDA nimajo pravice priključiti nobenega od treh ozemelj danskega kraljestva.

Protesti na Grenlandiji
Protesti na Grenlandiji
FOTO: AP

Združene države je zato odločno pozvala, naj prenehajo z grožnjami svoji zgodovinsko tesni zaveznici in "proti drugi državi in drugemu ljudstvu, ki so zelo jasno povedali, da niso naprodaj". Za dansko televizijo DR je dodala, da žal verjame v resničnost Trumpove želje po Grenlandiji: "A stališče Danske je jasno in tudi Grenlandija je že večkrat dejala, da ne želi biti del ZDA."

Dodala je, da se bo še naprej borila za temeljne demokratične vrednote in mednarodno skupnost, "ki smo jo zgradili".

'Trump naj opusti svoje fantazije o priključitvi'

Tudi grenlandski premier Jens-Frederik Nielsen je Trumpu namenil oster poziv, naj opusti "svoje fantazije o priključitvi". ZDA je ob tem obtožil popolnoma in absolutno nesprejemljive retorike.

Grenlandija
Grenlandija
FOTO: Shutterstock

"Grožnje, pritisk in govor o priključitvi nimajo mesta med prijatelji," je Nielsen zapisal v objavi na družbenih omrežjih. "Tako se ne govori z ljudmi, ki so vedno znova pokazali odgovornost, stabilnost in zvestobo. Preveč je preveč," je zapisal.

Na tiskovni konferenci je sicer kasneje skušal ublažiti strahove ter dejal, da trenutno niso v položaju, ko bi jih moralo biti strah ameriškega prevzema države čez noč. "Grenlandije ne morete primerjati z Venezuelo. Smo demokratična država," je dodal.

EU podprla Dansko in Grenlandijo

Nielsena in Frederiksenovo je podprla tudi Evropska unija, ki je v ponedeljek sporočila, da ne bo nehala braniti načela ozemeljske celovitosti, zlasti ko gre za članico 27-članskega bloka.

"EU bo še naprej spoštovala načela nacionalne suverenosti, ozemeljske celovitosti in nedotakljivosti meja," je povedala glavna tiskovna predstavnica EU za zunanjo politiko Anitta Hipper. "To so univerzalna načela in ne bomo jih nehali braniti, še toliko bolj, če bo pod vprašajem ozemeljska celovitost države članice Evropske unije," je dodala.

Tudi Švedska, Norveška in Finska so izrazile podporo Danski. Švedski premier Ulf Kristersson je dejal: "Samo Danska in Grenlandija imata pravico odločati o vprašanjih, ki se nanašajo na Dansko in Grenlandijo. Švedska v celoti podpira našo sosedo."

Druge evropske zaveznice, kot sta Združeno kraljestvo in Nemčija, so poudarile, da je prihodnost otoka v rokah njegovih prebivalcev. "Grenlandija in Kraljevina Danska morata določiti prihodnost Grenlandije in nihče drug," je v ponedeljek dejal britanski premier Keir Starmer.

Nemški zunanji minister Johann Wadephul pa je predlagal, da bi se lahko v Natu pogovorili o krepitvi zaščite Grenlandije.

Velika Britanija, Nemčija, Francija, Španija, Italija, Poljska in Danska so sicer danes izdale tudi skupno izjavo o Grenlandiji. V njej so poudarile, da ostaja arktična varnost ključna prednostna naloga za Evropo in da je ključnega pomena za mednarodno in transatlantsko varnost.

"Nato je jasno povedal, da je arktična regija prednostna naloga, evropske zaveznice pa krepijo svoje delovanje. S številnimi drugimi zaveznicami smo povečali svojo prisotnost, dejavnost in naložbe, da bi ohranili Arktiko varno in odvrnili nasprotnike. Kraljevina Danska, vključno z Grenlandijo, je del Nata," so poudarili v izjavi.

Dodali so, da je varnost na Arktiki zato treba doseči skupaj, v sodelovanju z zaveznicami Nata, vključno z ZDA, s spoštovanjem načel Ustanovne listine ZN, vključno s suverenostjo, ozemeljsko celovitostjo in nedotakljivostjo meja: "To so univerzalna načela, ki jih ne bomo nehali braniti. Združene države Amerike so kot zaveznica Nata in prek obrambnega sporazuma med Kraljevino Dansko in Združenimi državami Amerike iz leta 1951 bistvena partnerica v teh prizadevanjih."

Trump: Nujno potrebujemo Grenlandijo

Ameriški predsednik je v minulih dneh znova zagrozil s prevzemom Grenlandije. Po vojaški operaciji v Venezueli je Trump dejal, da ZDA nujno potrebujejo to nekdanjo dansko kolonijo, ki ostaja del danskega kraljestva, ter s tem obnovil strahove pred ameriško invazijo. Zunanjo in varnostno politiko Grenlandije še naprej nadzoruje København.

Strateška lega Grenlandije med Evropo in Severno Ameriko predstavlja ključno točko za ameriški sistem balistične raketne obrambe. Pomembni mineralni viri na otoku pa so ob tem prav tako mamljivi, saj bi za Washington pomenili zmanjšanje odvisnosti od kitajskega izvoza.

Pritiski pred volitvami

Pritisk na dansko premierko medtem narašča. V luči letošnjih volitev se namreč nanjo zgrinjajo pozivi, naj predstavi bolj konkretne načrte za to, kako se bo Danska odzvala v primeru napada na Grenlandijo.

Mette Frederiksen
Mette Frederiksen
FOTO: AP

Grenlandska poslanka danskega parlamenta in predstavnica stranke Inuit Ataqatigiit Aaja Chemnitz meni, da bi se morali Grenlandci "pripraviti na najhujše". "Upati bi morali na najboljše in se pripraviti na najhujše. Tako to vidim trenutno. Trenutno smo v zaskrbljujoči situaciji," je dejala.

Chemnitzova je dejala, da so Trumpove zadnje izjave "najhujše in najresnejše" od vseh njegovih groženj Grenlandiji in da označujejo nastanek "novega svetovnega reda". "Prihodnost Grenlandije je povsem odvisna od nas. Razumem, da Trumpa zanima Grenlandija, vendar pa si Grenlandija ne želi biti del ZDA," je poudarila.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vlahov
06. 01. 2026 13.33
Hvala ZDA za opomin Danski , da sama vrne kar ni njeno.
Odgovori
-1
1 2
vlahov
06. 01. 2026 13.32
Danska in EU je že v vojni z Moskvo . Ali hoćejo , da nas USA poje za malico. Daš kar zahtevajo , sploh , če ti ne pripada.
Odgovori
+0
1 1
NeXadileC
06. 01. 2026 13.31
Kaj je NATO povedal, ali kako je EU ukrepala glede dogodkov v Venezueli. Nič od nič. Ni vzvodov, pa vplhe tudi ne. Ukrajina jim je pomembna, le. Bistveno je tudi povedati, kar številni precej enačijo, NATO ni EU, niti je EU, NATO.
Odgovori
0 0
Blue Dream
06. 01. 2026 13.31
Končno je nekdo boj jasno povedal stvari. Mislim da bi EU moral udariti po mizi
Odgovori
+1
1 0
DJ-Pero
06. 01. 2026 13.28
Danska premierka: Napad na Grenlandijo bi pomenil, da se je oranžnemu odpeljalo do konca!!!
Odgovori
+1
2 1
NeXadileC
06. 01. 2026 13.27
"Danska premierka: Napad ZDA na Grenlandijo bi pomenil konec Nata in varnosti" - Pa NATO je, brez ZDA, že mrtev, razen v nekaj vročih glav. S tem tudi ta neka varnost.
Odgovori
+2
3 1
NeXadileC
06. 01. 2026 13.25
Tujina "Danska premierka: Napad ZDA na Grenlandijo bi pomenil konec Nata in varnosti" - Po številnih poročanjih naših novinarjev, nas varnost sploh ne skrbi in ni pomembna,xsaj je niti ne omenjajo. Bistveno jim je, da obstaja OBČUTEK VARNOSTI.
Odgovori
-1
0 1
JAZsemTI
06. 01. 2026 13.21
Hijene se grizejo med seboj. ZDA so pa največja zgaga na planetu!
Odgovori
+1
2 1
Blue Dream
06. 01. 2026 13.15
Mama in oče ga nista vzgojila tako kot je treba
Odgovori
+4
5 1
Pamir
06. 01. 2026 13.15
Danska pošiljala milijarde in orožje za boj proti Rusom, njen pravi sovražnik pa je zahodu ne na vzhodu.
Odgovori
+5
6 1
NeXadileC
06. 01. 2026 13.33
Vsem nam, vsem nam...
Odgovori
0 0
Wolfman
06. 01. 2026 13.09
Preprosto bi bilo boilje Rusom podariti polovico Grenlandije kot šenkati celotbo Grenlandijo židom? Državljanom ZDA je sicer povsem vseeno za Grenlandijo, mmogrede! Ne sme se dovoliti židom, da prečkajo preko severa v Evropo, kaj šele da se naselijo po severni oz. polarni Evropi!
Odgovori
+2
3 1
Mahh
06. 01. 2026 13.26
Zidi so nas ze okupiral. Spustit miljone moskih srednjih let, uniciti lastno ekonomijo, zatreti domorodno prebivalstvo definitivno ni po pomoti in nakljucje
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
06. 01. 2026 13.34
Ma Ameri niti ne vedo, da Grenlandija sploh obstaja...
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
06. 01. 2026 13.40
Nex mogoče bo celo držalo, ker so res američani najmanj izobražen narod in pa še popolnoma podrejeni Izraelu, pa večina američanov tega sploh ne ve, da financiraji Izrael in ne domači ZDA.
Odgovori
0 0
medŠihtom
06. 01. 2026 13.08
Nata je bilo konec isto sekundo ko je EU zacela s svojimi birokratskimi slabumnostmi. s tem je pokazala šibkost. šibek ćlen pa je potrebno odstranit takoj. tako kot v tropu volkov. brez milosti, z naravno selekcijo. torej ostane samo še amerika kot edina resna in zanesljiva država. zelo enostavno. morebitna anexacija grenlandije je tako zgolj in samo naravna selekcija. lahko se umirite in nehate delat dramo pred neizbežnim.
Odgovori
0 0
Divji petelin
06. 01. 2026 13.05
Zadnji čas, da NATO razpade, potem s sedanjimi voditelji sledi razpad EU…💣💣💣
Odgovori
-3
1 4
Ne guraj nos u tuđa posla
06. 01. 2026 13.08
će razpade nato vas bo rusija pojedla
Odgovori
-1
1 2
BARK
06. 01. 2026 13.16
sploh ne vedo tele otroci kaJ PIŠEJO..... softiči se ne zavedajo kaj je vojna
Odgovori
0 0
Ne guraj nos u tuđa posla
06. 01. 2026 13.17
lagano, @bark, tu smo da se SPRDAMO 😅😂😆🤣🤣😆😂😅
Odgovori
0 0
enapi
06. 01. 2026 13.05
To pojavo je težko gledati. Ko pa odpre kljun pa te dokončno mine. Retorika totalno zaostalega človeka.
Odgovori
+5
5 0
medŠihtom
06. 01. 2026 13.10
probaj videt in razumet širšo sliko. če bo kdaj šlo.
Odgovori
-2
0 2
8282
06. 01. 2026 13.15
No daj pa jo razloži?
Odgovori
0 0
dober dan
06. 01. 2026 13.01
kakšen napad? Grenlandija razen ameriških baz nima vojske.
Odgovori
+1
1 0
Kmecka logika
06. 01. 2026 12.58
Ocitno si lahko vsak prisvoji kar si hoce...pandorino skrinjico so pa odprli z Kosova republik
Odgovori
+9
9 0
medŠihtom
06. 01. 2026 13.10
lej zokija, pionirja prisvajanja v sloveniji. vsi ostali ga samo kopirajo.
Odgovori
-1
1 2
FF9999
06. 01. 2026 12.54
Vsaj 10 nukic postavit v Kanado in obrnat proti Washingtonu, potem so pa samo 2 opciji, al se bo oranžni klovn spametoval ali pa se dajmo že enkrat pobit!
Odgovori
+2
4 2
Badum Badum
06. 01. 2026 12.58
Nukic ? Kaj si v šestem razredu šole ?
Odgovori
-5
1 6
medŠihtom
06. 01. 2026 13.11
vsaj 1500.
Odgovori
+1
1 0
Badum Badum
06. 01. 2026 12.52
Zanimivo, da znova in znova pišete kaj je s tem človekom, kaj bi rad tale Trump itd. Torej ne gre za demokratično državo ? Je Trump diktator ? Odloča o vsem samo Trump ? Dajte se malo zamislit, če vse to res počne Trump ali je samo marioneta, ki se jo da lepo vodit s strani globalistov.
Odgovori
+5
5 0
Blue Dream
06. 01. 2026 12.46
Ne gre samo za nesprejemljivo retoriko gre za popolno pomanjkanje kulture in primitivizem s strani USA predsednika
Odgovori
+11
12 1
pojtrarara
06. 01. 2026 12.45
kaj je s tem clovekom kaj on nujno potrebuje...potem bi se lahko vsaka drzava spomnila da nujno rabi ozemlja druge drzave in jo napadla... to ne gre tako... kter klovn egocentricni... se strinjam ce karkoli naredi proti grenlandiji je konec Nata
Odgovori
+8
8 0
Divji petelin
06. 01. 2026 13.06
ma vrsto pride še Slovenija…
Odgovori
0 0
