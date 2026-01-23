Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Danska premierka ostra do Rutteja: NATO se ne more pogajati v našem imenu

Koebenhavn, 23. 01. 2026 08.22 pred 4 minutami 2 min branja 23

Avtor:
K.H.
Mette Frederiksen

Danska premierka je sklicala nujni sestanek z Ruttejem, generalnim sekretarjem zavezništva Nato, zaradi njegovega razgovora z ameriškim predsednikom Trumpom. Poudarila je, da Nato nima mandata, da se pogaja v imenu Danske ali Grenlandije.

O suverenosti Grenlandije se ni mogoče pogajati, je ponovila danska premierka Mette Frederiksen, po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu znova izražal interes, da bi ZDA kupile Grenlandijo. Ob robu foruma se je Trump srečal tudi z generalnim sekretarjem zveze Nato, Markom Ruttejem. Po srečanju pa je sporočil, da sta voditelja oblikovala okvir za dogovor glede prihodnosti Grenlandije in celotnega območja Arktike. 

"Če prav razumem, sta se Nato in ameriški predsednik Donald Trump pogovarjala o povečani vpletenosti Nata na skrajnem severu in v arktični regiji," je po poročanju danske televizije DR dejala Frederiksenova in dodala, da to pozdravljajo in da si je to želela tudi danska stran. 

Mark Rutte in Donald Trump sta se srečala ob robu Svetovnega gospodarskega foruma
Mark Rutte in Donald Trump sta se srečala ob robu Svetovnega gospodarskega foruma
FOTO: AP

A je pri tem potegnila jasno črto, ko govorimo o političnem statusu otoka. "Nato nima mandata, da se pogaja v imenu Danske in Grenlandije o naših odnosih," je bila jasna. 

Frederiksnova je med obiskom Združenega kraljestva dejala, da se državi strinjata, da se mora diplomatsko in politično delo z Američani nadaljevati. Britanskemu premierju Keiru Starmerju pa se je zahvalila za njegovo zavezništvo pri tem občutljivem vprašanju. 

Mette Frederiksen in Keir Starmer
Mette Frederiksen in Keir Starmer
FOTO: AP

"Moramo delati skupaj s spoštovanjem, brez medsebojnih groženj," je poudarila in dala vedeti, da zavezništvo ne sme temeljiti na prisili. 

Zaradi dogajanja se bo danska premierka danes v Bruslju srečala z generalnim sekretarjem Ruttejem. Srečanje bo potekalo po izrednem vrhu voditeljev Evropske unije, glavna tema pa bo prav vloga Nata na Arktiki in odnosi z ZDA.

Razlagalnik

Severnoatlantsko zavezništvo (NATO) je mednarodna vojaška zveza, ustanovljena leta 1949 s podpisom Severnoatlantske pogodbe. Njen temeljni cilj je zagotavljanje kolektivne obrambe njenih članic pred zunanjimi napadi. Danes ima 32 članic iz Evrope in Severne Amerike, ki sodelujejo pri vojaških vajah, obrambnem načrtovanju in kriznem upravljanju.

Grenlandija je največji otok na svetu, ki se nahaja med Arktičnim in Atlantskim oceanom. Geografsko je del Severne Amerike, vendar je politično in kulturno povezana z Evropo, saj je avtonomna pokrajina Kraljevine Danske. Večino otoka prekriva ogromen ledeni pokrov, ki vpliva na njeno podnebje in okolje. Grenlandija ima pomembne strateške in naravne vire, zlasti na območju Arktike.

Mark Rutte je nizozemski politik, ki je bil od oktobra 2010 do julija 2024 predsednik vlade Nizozemske. Vodil je več koalicijskih vlad in velja za enega najdlje vladajočih premierjev v zgodovini Nizozemske. Pred vstopom v politiko je delal v zasebnem sektorju, med drugim v multinacionalki Unilever. Od 1. oktobra 2024 je generalni sekretar Severnoatlantskega zavezništva (NATO).

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
danska grenlandija nato zda mark rutte

Bela hiša objavila digitalno spremenjeno fotografijo aretacije protestnice

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI23

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Omizje
23. 01. 2026 09.07
nato naj spoka
Odgovori
+1
1 0
vlahov
23. 01. 2026 09.05
Danska je padla pod rajh v 6 urah . To so socialisti , brez primere .
Odgovori
+2
2 0
Jezna lepookica
23. 01. 2026 09.05
Točno tako!
Odgovori
+1
1 0
SEHE
23. 01. 2026 08.58
pištolski obračun med purinom in Trumpom... Trump pade.... Puto se zmagoslavno obrne in odhaja... ob odhodu se sliši še en pok. Rutte zlezel iz Trumpove riti vzel pištolo in ustrelil Putina.
Odgovori
+2
2 0
Blue Dream
23. 01. 2026 08.57
Saj Rutte če bi naprimer imel kaj časti in ponosa bi lahko tudi odstopil
Odgovori
+4
5 1
Yoda
23. 01. 2026 08.57
NATO bo razpadel do konca letošnjega leta in potem naj se Američani branijo sami... prišli bodo do spoznanja, da je bil NATO za njih še poceni...
Odgovori
+3
4 1
Renee Nicole Good v spomin
23. 01. 2026 08.52
🤣🤣🤣🤣...a bejž no ...
Odgovori
+1
3 2
brezveze13
23. 01. 2026 08.51
ji je kapnilo , malo pozno
Odgovori
+2
3 1
Blue Dream
23. 01. 2026 08.51
Izdajalec Rutte
Odgovori
+6
6 0
Blue Dream
23. 01. 2026 08.49
haha Rute dela račune brez krčmarja lol
Odgovori
+5
5 0
Gram
23. 01. 2026 08.49
Rutte je neumen pajac, še eden izmed tistih, ki krojijo svet na osnovi globoko koruptivnih žepov.
Odgovori
+7
7 0
Wolfman
23. 01. 2026 08.47
Res škoda besed za izdajalca Evrope! Zaradi mene če ga vikingi po se kajo!
Odgovori
+6
6 0
travc
23. 01. 2026 08.44
In s čim na bi kupili???Z novim natisnjenim denarjem.
Odgovori
+4
4 0
proofreader
23. 01. 2026 08.43
Putinu se smeje, ko to gleda.
Odgovori
+6
8 2
davboj
23. 01. 2026 08.42
Tako se Karma vrača EU , ko so se odločali in vtikali v politične odnose med Rusijo in Ukrajino ter iskali zavezništvo z ZDA, sedaj pa Rusija mirno spremlja načeti odnos ZDA - EU. Skratka se človeštvo s toliko znanja in intelekta še vedno ni naučilo da pometaj pred svojim pragom!
Odgovori
+3
7 4
Krog
23. 01. 2026 08.40
To ni le dansko vprašanje, ampak nevaren precedens. Če lahko Nato brez jasnega mandata razpravlja o interesih ene članice z ameriškim predsednikom, potem je ogrožen temelj zavezništva, suverenost držav in odločanje s soglasjem. Druge članice bi morale to jasno obsoditi, sicer jutri nihče več ne bo vedel, v čigavem imenu Nato dejansko govori.
Odgovori
+8
8 0
25.maj
23. 01. 2026 08.49
ja, tako se lahko tudi orban pogovarja, pa melonijeva, navsezadnje tudi haiderjevi nasledniki niso pozabili, pa hrvaške želje po skupni meji z avstrijo
Odgovori
+0
1 1
BARK
23. 01. 2026 08.40
Rutte je zda hlapec ..brez hrbtenice ...
Odgovori
+11
11 0
300 let do specialista
23. 01. 2026 08.38
"Neomajni podporniki" so pa kje?🤣💪👌
Odgovori
+4
5 1
Thor78
23. 01. 2026 08.37
Ne vem kaj ste pričakovali od nizozemca, povsod, kjer so bili zraven, ni bilo dobro.
Odgovori
+7
7 0
biggie33
23. 01. 2026 08.37
Haha, Rutte je Grenlandijo podaril ZDA zastonj, Danska bo pa plačevala.. seveda Grenlandcev ni nihče nič vprašal..
Odgovori
+8
8 0
bibaleze
Portal
Mleko, kruh in bolonjska salama: Zlatanova vzgoja, ki preseneča svet
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
Prišlo do nenavadne eksplozije v pečici
Prišlo do nenavadne eksplozije v pečici
zadovoljna
Portal
Igralec, o katerem trenutno govorijo vsi
Dnevni horoskop: Levi so pristni, device si zaslužijo nagrado
Dnevni horoskop: Levi so pristni, device si zaslužijo nagrado
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
Torbica, ki navdušuje, opažena na mestnih ulicah
Torbica, ki navdušuje, opažena na mestnih ulicah
vizita
Portal
Že pet dodatnih minut na dan lahko zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt
Kako pomiriti razdražen želodec
Kako pomiriti razdražen želodec
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
cekin
Portal
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Z dvigom minimalne plače najslabše plačani v javnem sektorju v sedmem plačnem razredu
Z dvigom minimalne plače najslabše plačani v javnem sektorju v sedmem plačnem razredu
Zadnji cenovno dostopni avtomobil v ZDA je uradno izginil
Zadnji cenovno dostopni avtomobil v ZDA je uradno izginil
moskisvet
Portal
Po ločitvi odšla na Antarktiko
Tako igranje videoiger vpliva na otrokov IQ
Tako igranje videoiger vpliva na otrokov IQ
Šokantna izpoved Paris Hilton o posnetku, ki ji je spremenil življenje
Šokantna izpoved Paris Hilton o posnetku, ki ji je spremenil življenje
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
dominvrt
Portal
Kmetje, pozor: 8 % denarja, ki ga mnogi pozabijo
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Najboljši način za shranjevanje krompirja, da ostane svež vso zimo
Najboljši način za shranjevanje krompirja, da ostane svež vso zimo
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
okusno
Portal
Hitro pecivo za lenobe
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469