Danska premierka ostra do Rutteja: NATO se ne more pogajati v našem imenu

O suverenosti Grenlandije se ni mogoče pogajati, je ponovila danska premierka Mette Frederiksen, po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu znova izražal interes, da bi ZDA kupile Grenlandijo. Ob robu foruma se je Trump srečal tudi z generalnim sekretarjem zveze Nato, Markom Ruttejem. Po srečanju pa je sporočil, da sta voditelja oblikovala okvir za dogovor glede prihodnosti Grenlandije in celotnega območja Arktike.
"Če prav razumem, sta se Nato in ameriški predsednik Donald Trump pogovarjala o povečani vpletenosti Nata na skrajnem severu in v arktični regiji," je po poročanju danske televizije DR dejala Frederiksenova in dodala, da to pozdravljajo in da si je to želela tudi danska stran.
A je pri tem potegnila jasno črto, ko govorimo o političnem statusu otoka. "Nato nima mandata, da se pogaja v imenu Danske in Grenlandije o naših odnosih," je bila jasna.
Frederiksnova je med obiskom Združenega kraljestva dejala, da se državi strinjata, da se mora diplomatsko in politično delo z Američani nadaljevati. Britanskemu premierju Keiru Starmerju pa se je zahvalila za njegovo zavezništvo pri tem občutljivem vprašanju.
"Moramo delati skupaj s spoštovanjem, brez medsebojnih groženj," je poudarila in dala vedeti, da zavezništvo ne sme temeljiti na prisili.
Zaradi dogajanja se bo danska premierka danes v Bruslju srečala z generalnim sekretarjem Ruttejem. Srečanje bo potekalo po izrednem vrhu voditeljev Evropske unije, glavna tema pa bo prav vloga Nata na Arktiki in odnosi z ZDA.
Severnoatlantsko zavezništvo (NATO) je mednarodna vojaška zveza, ustanovljena leta 1949 s podpisom Severnoatlantske pogodbe. Njen temeljni cilj je zagotavljanje kolektivne obrambe njenih članic pred zunanjimi napadi. Danes ima 32 članic iz Evrope in Severne Amerike, ki sodelujejo pri vojaških vajah, obrambnem načrtovanju in kriznem upravljanju.
Grenlandija je največji otok na svetu, ki se nahaja med Arktičnim in Atlantskim oceanom. Geografsko je del Severne Amerike, vendar je politično in kulturno povezana z Evropo, saj je avtonomna pokrajina Kraljevine Danske. Večino otoka prekriva ogromen ledeni pokrov, ki vpliva na njeno podnebje in okolje. Grenlandija ima pomembne strateške in naravne vire, zlasti na območju Arktike.
Mark Rutte je nizozemski politik, ki je bil od oktobra 2010 do julija 2024 predsednik vlade Nizozemske. Vodil je več koalicijskih vlad in velja za enega najdlje vladajočih premierjev v zgodovini Nizozemske. Pred vstopom v politiko je delal v zasebnem sektorju, med drugim v multinacionalki Unilever. Od 1. oktobra 2024 je generalni sekretar Severnoatlantskega zavezništva (NATO).
