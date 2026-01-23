Danska premierka ostra do Rutteja: NATO se ne more pogajati v našem imenu

O suverenosti Grenlandije se ni mogoče pogajati, je ponovila danska premierka Mette Frederiksen, po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu znova izražal interes, da bi ZDA kupile Grenlandijo. Ob robu foruma se je Trump srečal tudi z generalnim sekretarjem zveze Nato, Markom Ruttejem. Po srečanju pa je sporočil, da sta voditelja oblikovala okvir za dogovor glede prihodnosti Grenlandije in celotnega območja Arktike.

"Če prav razumem, sta se Nato in ameriški predsednik Donald Trump pogovarjala o povečani vpletenosti Nata na skrajnem severu in v arktični regiji," je po poročanju danske televizije DR dejala Frederiksenova in dodala, da to pozdravljajo in da si je to želela tudi danska stran.