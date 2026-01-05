Danska premierka Trumpa poziva, naj preneha z grožnjami o zavzetju Grenlandije

Dan po tem, ko so ZDA ugrabile venezuelskega predsednika Nicolasa Maduro, je ameriški predsednik Donald Trump za revijo The Atlantic ponovil: "Grenlandijo nujno potrebujemo. Potrebujemo jo za obrambo."

Trump je že kmalu po prevzemu mandata začel izkazovati težnje, da bi z minerali bogat otok, ki je sicer samoupravno ozemlje Danske, postal del ZDA.

Na Trumpove nenehne grožnje se je v nedeljo odločno odzvala danska premierka Mette Frederiksen. "Popolnoma nesmiselno je govoriti o tem, da bi morale ZDA zavzeti Grenlandijo. ZDA nimajo pravice priključiti nobenega od treh ozemelj danskega kraljestva," je sporočila Frederiksenova.

ZDA je zato odločno pozvala, naj preneha z grožnjami svoji zgodovinsko tesni zaveznici in "proti drugi državi in drugemu ljudstvu, ki so zelo jasno povedali, da niso naprodaj".

Tudi premier Grenlandije, Jens-Frederik Nielsen, je ostro kritiziral Trumpove zadnje komentarje in jih označil za nespoštljive. "Ko predsednik ZDA pravi, 'mi potrebujemo Grenlandijo' in nas povezuje z Venezuelo in vojaškim posredovanjem, to ni le narobe. To je nespoštljivo," je dejal Nielsen.

Strasti je dodatno podžgala objava Katie Miller, soproge Stephena Millerja, enega od Trumpovih pomočnikov. Na svojem profilu na platformi X je namreč objavila zemljevid Grenlandije v barvah ameriške zastave, ob tem pa je pripisala: "Kmalu."