Tujina

Danska premierka Trumpa poziva, naj preneha z grožnjami o zavzetju Grenlandije

05. 01. 2026 08.06

Avtor:
K.H.
Danska z ameriško zastavo

Po dejanjih Trumpove administracije v Venezueli so se okrepile skrbi, da bi se lahko kaj podobnega zgodilo na Grenlandiji. Danska premierka je zato pozvala Trumpa, naj preneha z grožnjami o zavzetju tega samoupravnega danskega ozemlja. Ameriški predsednik je namreč v enem od svojih zadnjih intervjujev ponovil svojo željo po tem, da bi ZDA prevzele otok.

Dan po tem, ko so ZDA ugrabile venezuelskega predsednika Nicolasa Maduro, je ameriški predsednik Donald Trump za revijo The Atlantic ponovil: "Grenlandijo nujno potrebujemo. Potrebujemo jo za obrambo."

Trump je že kmalu po prevzemu mandata začel izkazovati težnje, da bi z minerali bogat otok, ki je sicer samoupravno ozemlje Danske, postal del ZDA. 

Na Trumpove nenehne grožnje se je v nedeljo odločno odzvala danska premierka Mette Frederiksen. "Popolnoma nesmiselno je govoriti o tem, da bi morale ZDA zavzeti Grenlandijo. ZDA nimajo pravice priključiti nobenega od treh ozemelj danskega kraljestva," je sporočila Frederiksenova.

ZDA je zato odločno pozvala, naj preneha z grožnjami svoji zgodovinsko tesni zaveznici in "proti drugi državi in drugemu ljudstvu, ki so zelo jasno povedali, da niso naprodaj"

Tudi premier Grenlandije, Jens-Frederik Nielsen, je ostro kritiziral Trumpove zadnje komentarje in jih označil za nespoštljive. "Ko predsednik ZDA pravi, 'mi potrebujemo Grenlandijo' in nas povezuje z Venezuelo in vojaškim posredovanjem, to ni le narobe. To je nespoštljivo," je dejal Nielsen. 

Strasti je dodatno podžgala objava Katie Miller, soproge Stephena Millerja, enega od Trumpovih pomočnikov. Na svojem profilu na platformi X je namreč objavila zemljevid Grenlandije v barvah ameriške zastave, ob tem pa je pripisala: "Kmalu."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ameriški predsednik že dlje časa kaže interese, da bi ZDA prevzele Grenlandijo in je nekoč celo predlagal, da bi otok odkupile. Ta arktični otok leži med Evropo in ZDA, zato jo slednje vidijo kot strateško lokacijo za ameriški sistem balistične raketne obrambe. Trump ima apetite po tem ozemlju tudi zaradi mineralnega bogastva, ZDA pa bi si na ta način zmanjšale odvisnost od kitajskega izvoza.

Grenlandija, nekdanja danska kolonija s 57.000 prebivalci, je močno odvisna od danskih subvencij, vendar ima v skladu s sporazumom iz leta 2009 pravico razglasiti neodvisnost. Danska si je v preteklem letu prizadevala za obnovitev napetih odnosov z Grenlandijo, hkrati pa je vlagala tudi v arktično obrambo kot del prizadevanj za ublažitev napetosti s Trumpovo administracijo.

danska trump grenlandija

Tragična statistika: najmlajši žrtvi stari 14 let, 20 mladoletnih

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Blue Dream
05. 01. 2026 08.27
Tip je bolan
Odgovori
0 0
levnuh, ne svecko
05. 01. 2026 08.24
Ko bo gospa Mette prenehala brezpogojno podpirati nedemokratični režim v Ukrorajhu in v to siliti tudi druge članice EU, ki temu niso naklonjene in tega ne želijo udejanjati na račun svojih državljanov, ko bo uvedla vse mogoče sankcije zoper ZDA ( ala Rusija ) zaradi agresije NATO članice na suvereno državo Venezuelo, bo lahko pričakovala tudi resnično podporo za svoj " upor " proti Trumpu,
Odgovori
+0
1 1
Esprit
05. 01. 2026 08.22
Danska, pa kako Danska, ko pa je na nivoju Anglije podvrežnosti do ZDA. Danska, ki zmeraj stoji ob strani ZDA, nikoli ne kritizira, samo ja šef govori zmeraj...Danska, ki tiho primikava nad terorizmom in imperializmom, ki ga izvaja do Venezeule, zdaj sledi sama. Danska, ki zna govoriti samo ja moj šef,...ampak bodimo pošteni, saj 95% vsega vladajočega mainstreama v EU počne enako, samo kimajo karkoli ZDA želi, dela...,EU je na stopnji izdaje lastnega naroda v podvrženosti, kjer ima vsaka manjša afriška država veliko več hrbtenice, ... integritete ... kot katera koli vlada v EU. Verjetno bodo v EU dejanja strogo preučili, jih zaskrbljeno opazovali! ali karkoli že so te standardne besede iz EU.
Odgovori
0 0
kinimod
05. 01. 2026 08.20
kdaj bomo na vrsti mama ?
Odgovori
+1
1 0
Jožajoža
05. 01. 2026 08.17
Torej se približujemo koncu.
Odgovori
+1
1 0
Free_Palestine
05. 01. 2026 08.14
EU bo sprožila kakšne sankcije proti ZDA?
Odgovori
+1
1 0
Pikopiko
05. 01. 2026 08.13
Kako pa je Danska prišla do Grenlandije?
Odgovori
-1
0 1
