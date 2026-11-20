Danski obveščevalci sumijo, da je Rusija ob pomoči lokalne kriminalne tolpe v Koebenhavnu načrtovala atentat na 34-letnega ukrajinskega reperja Alberta Viktoroviča Vasiljeva, ki nastopa pod umetniškim imenom Kyivstoner in ima tudi ameriško državljanstvo.

Danska obveščevalna služba PET je danes sporočila, da so tik pred njegovim koncertom, ki bi se moral 25. septembra odviti v Charlottenlundu v danski prestolnici, vendar so ga nato odpovedali, aretirali dva danska državljana. Osumljena sta poskusa umora, oba zanikata vse obtožbe in ostajata v priporu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Po naši oceni ta primer jasno kaže, da so ruske obveščevalne službe skušale izvesti atentat na Danskem," je na novinarski konferenci dejal vodja PET Rasmus Kieffer-Kristensen.