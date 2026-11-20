Danski obveščevalci sumijo, da je Rusija ob pomoči lokalne kriminalne tolpe v Koebenhavnu načrtovala atentat na 34-letnega ukrajinskega reperja Alberta Viktoroviča Vasiljeva, ki nastopa pod umetniškim imenom Kyivstoner in ima tudi ameriško državljanstvo.
Danska obveščevalna služba PET je danes sporočila, da so tik pred njegovim koncertom, ki bi se moral 25. septembra odviti v Charlottenlundu v danski prestolnici, vendar so ga nato odpovedali, aretirali dva danska državljana. Osumljena sta poskusa umora, oba zanikata vse obtožbe in ostajata v priporu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
"Po naši oceni ta primer jasno kaže, da so ruske obveščevalne službe skušale izvesti atentat na Danskem," je na novinarski konferenci dejal vodja PET Rasmus Kieffer-Kristensen.
Pravosodni minister Nicolai Wammen je medtem pohvalil policijo, ker je preprečila domnevni poskus atentata, poroča danska javna radiotelevizija DR.
Ob tem je izrazil ogorčenje, ker "ruski obveščevalci mislijo, da lahko preprosto likvidirajo ukrajinsko-ameriškega glasbenika na javnem dogodku na Danskem". Dodal je še, da se Danska ne bo pustila ustrahovati.
Danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen je kmalu zatem sporočil, da so na pogovor poklicali ruskega veleposlanika in ga obvestili, da bodo iz države izgnali ruskega vojaškega atašeja.
Rasmussen je povedal tudi, da se Danska zavzema za začasno ukinitev izdajanja vizumov za schengensko območje za Ruse. Dodal je, da bodo o tem govorili tudi s predstavniki drugih držav članic EU, saj danska vlada verjame, da je za ruske državljane preveč enostavno potovati po Evropi.
Odzvala se je tudi danska premierka Mette Frederiksen, ki je prav tako pohvalila ukrepanje danskih pristojnih služb. Ob tem je opozorila na realnost ruskih groženj v Evropi - incident po njenem mnenju kaže na resnost varnostnih razmer, v katerih sta se znašli Danska in Evropa, navaja DR.
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