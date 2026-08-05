19-letna princesa oblekla uniformo, a zavrnila vojaško plačo

19-letna Isabella, najstarejša hči danskega kralja Frederika X. in kraljice Mary, je v vojašnico v Slagelsu, zahodno od Københavna, prispela takoj po poletnih počitnicah in le nekaj tednov po tem, ko je končala srednjo šolo.
Njen vstop v oborožene vrste je v ponedeljek minil brez posebnega pompa – princesa se je s črnim terenskim vozilom pripeljala sama. Videti je bila sproščena – nosila je ohlapne kavbojke in jakno iz semiša, pri sebi pa je imela velik nahrbtnik in manjšo torbico. Z nasmehom je na kratko pozdravila fotografe in nadaljevala pot do vhoda, kjer je dežurnemu stražarju pokazala osebne dokumente.
Trenutek, ki se bo zapisal v zgodovino danske kraljeve družine, je zabeležila le peščica lokalnih fotografov.
Prva članica kraljeve družine v vojski
Danska kraljeva hiša je aprila letos sporočila, da se bo Isabella pridružila vojski. S tem je postala prva ženska članica kraljeve družine, ki bo opravljala vojaško službo, saj so bili v oborožene sile tradicionalno vpoklicani le moški. Njena babica, kraljica Margareta II., v svoji mladosti ni imela te možnosti – namesto tega se je pridružila ženskemu letalskemu korpusu.
Danska je sistem nabora za ženske uvedla lani, in sicer kot odziv na naraščajoče napetosti ter povečano zaskrbljenost glede varnosti v Evropi.
Pred tem so ženske lahko služile vojaški rok po dopolnjenem 18. letu starosti, vendar le na prostovoljni osnovi. Zdaj najprej vpokličejo prostovoljke, preostanek potrebnega števila pa se zapolni s sistemom žrebanja.
Poleg te spremembe se je tudi trajanje služenja vojaškega roka za mlade podaljšalo s štirih na 11 mesecev.
Odpovedala se je plači
Tako kot za vse druge nabornike bo tudi za Isabello v vojašnici veljal strog urnik, ki se bo začel z bujenjem ob 6. uri zjutraj, čemur bodo sledili jutranji zbor, pregled spalnic, zajtrk in nato usposabljanje.
Vendar pa princesa Isabella – za razliko od svojih soborcev – za čas, preživet v vojski, ne bo prejela denarnega nadomestila. Kot so potrdili v palači, se je namreč odpovedala vojaški plači in drugim finančnim prejemkom, ki pripadajo vojakom.
Naborniki med usposabljanjem prejemajo mesečno plačo v višini nekaj več kot 9.000 kron (približno 1200 evrov) ter dnevni dodatek v višini 277 kron (približno 37 evrov). Med 11-mesečnim služenjem vojaškega roka se je tako princesa odpovedala približno 13.200 evrom plače, poleg tega pa še okoli 12.400 evrom neobdavčenih dnevnih dodatkov za življenjske stroške. Skupaj se tako odpoveduje približno 25.600 evrom državnih prejemkov.
Namesto vojaške plače bo princeso Isabello med služenjem finančno podpirala njena družina. Danski kralj in kraljica sta namreč po zadnjem finančnem poročilu kraljeve hiše leta 2025 za zasebno porabo prejela več kot 17,2 milijona danskih kron (približno 2,3 milijona evrov), iz katerih krijeta tudi stroške svojih štirih otrok.
Isabella pa ni edina – vojaški plači se je ob vstopu v vojsko v začetku leta 2025 odpovedal tudi njen brat, prestolonaslednik Christian. Junija je zaključil usposabljanje v elitni gardni enoti danske vojske in bo zdaj služil v Kraljevi gardi.
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