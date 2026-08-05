19-letna princesa oblekla uniformo, a zavrnila vojaško plačo

19-letna Isabella, najstarejša hči danskega kralja Frederika X. in kraljice Mary, je v vojašnico v Slagelsu, zahodno od Københavna, prispela takoj po poletnih počitnicah in le nekaj tednov po tem, ko je končala srednjo šolo. Njen vstop v oborožene vrste je v ponedeljek minil brez posebnega pompa – princesa se je s črnim terenskim vozilom pripeljala sama. Videti je bila sproščena – nosila je ohlapne kavbojke in jakno iz semiša, pri sebi pa je imela velik nahrbtnik in manjšo torbico. Z nasmehom je na kratko pozdravila fotografe in nadaljevala pot do vhoda, kjer je dežurnemu stražarju pokazala osebne dokumente. Trenutek, ki se bo zapisal v zgodovino danske kraljeve družine, je zabeležila le peščica lokalnih fotografov.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Danska princesa Isabella Profimedia

Danska princesa Isabella Profimedia

Danska princesa Isabella Profimedia





Prva članica kraljeve družine v vojski

Danska kraljeva hiša je aprila letos sporočila, da se bo Isabella pridružila vojski. S tem je postala prva ženska članica kraljeve družine, ki bo opravljala vojaško službo, saj so bili v oborožene sile tradicionalno vpoklicani le moški. Njena babica, kraljica Margareta II., v svoji mladosti ni imela te možnosti – namesto tega se je pridružila ženskemu letalskemu korpusu. Danska je sistem nabora za ženske uvedla lani, in sicer kot odziv na naraščajoče napetosti ter povečano zaskrbljenost glede varnosti v Evropi. Pred tem so ženske lahko služile vojaški rok po dopolnjenem 18. letu starosti, vendar le na prostovoljni osnovi. Zdaj najprej vpokličejo prostovoljke, preostanek potrebnega števila pa se zapolni s sistemom žrebanja. Poleg te spremembe se je tudi trajanje služenja vojaškega roka za mlade podaljšalo s štirih na 11 mesecev.

Odpovedala se je plači