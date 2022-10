Danska: Tudi plinovod Severni tok 1 je prenehal puščati

Danske oblasti so sporočile, da je je plin prenehal uhajati tudi iz plinovoda Severni tok 1. Že v soboto so sporočili, da se je ustavilo uhajanje plina iz plinovoda Severni tok 2. Seizmologi so v ponedeljek zaznali dve močni podvodni eksploziji. Prvo so zabeležili zgodaj zjutraj jugovzhodno od danskega otoka Bornholm, druga (močnejša) eksplozija severovzhodno od otoka pa je bila enakovredna potresu z magnitudo 2,3.

Nemški operater plinovodov Nord Stream AG je dansko agencijo za energijo obvestilo, da je bil v ceveh prvega plinovoda dosežen stabilen tlak, poroča AP. "To pomeni, da je zdaj končano tudi uhajanje plina iz zadnjih dveh puščanj," je na Twitterju sporočila danska agencija. Plinovoda Severni tok 1 in 2 v Baltskem morju sta puščala na štirih mestih. In sicer sta bili dve območji puščanja v danskih teritorialnih vodah, dve pa v švedskih. Podvodni eksploziji, ki sta poškodovali plinovoda Severni tok 1 in 2 sta povzročili ogromno uhajanje metana. PREBERI ŠE Nad Evropo oblak plina iz 80 tisoč ton razpršenega metana Po poročanju AFP naj bi uradno poročilo Švedske in Danske Združenim narodom glede puščanja plina na plinovodu Severni tok 1 in 2 kot vzrok navedlo podvodne eksplozije z močjo več sto kilogramov eksploziva trinitrotoluen. Druge podrobnosti zaenkrat niso znane.