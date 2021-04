Danski luteranski duhovnik osumljen umora svoje žene, trupla še niso našli

Danes so proti 44-letnemu Thomasu Gotthardu vložili obtožnico, saj obstajajo dovolj trdni dokazi za kazenski pregon, čeprav trupla žrtve (še) niso našli, zaradi česar tudi ne morejo natančno določiti, na kakšen način je bila žrtev umorjena, je po poročanju AP dejala tožilka Anne-Mette Seerup.

Gotthard trdi, da je njegova žena Maria From Jakobsen26. oktobra odšla iz njunega doma v Frederikssundu, severozahodno od prestolnice København. Ko se 43-letna psihologinja tri dni kasneje ni pojavila na praznovanju rojstnega dne enega od njunih otrok, jo je njena sestra prijavila kot pogrešano osebo. Policija je na njenem domu našla žrtvin telefon, bančne kartice in računalnik.

Tri tedne kasneje so Gattharda aretirali. Preiskovalci so v njunem domu namreč našli klorovodikovo kislino, lužni kamen, ter odkrili, da je nekdo na skupnem računalniku para v internetnem iskalniku poiskal besedne zveze "globina morja", "naftni sod", "samomor", "izginotje" in "čiščenje". Posnetki kamere s postaje 6. novembra, torej 11 dni po izginotju Marie, pa prikazujejo Gottharda, kako prevaža sod.