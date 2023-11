Danska uvaja poseben davek za letalske potnike

Za lete znotraj Evrope bodo morali potniki plačati davek v višini okoli osmih evrov, za daljša potovanja, na primer do New Yorka, okoli 32 evrov, do Bangkoka pa približno 52 evrov. Danska sicer ni edina država, ki se je odločila za uvedbo takšnega davka. Za podobno potezo sta pred njo odločili Nemčija in Švedska. Prva je davek na letalske vozovnice uvedla leta 2011.

Danska vlada računa, da bo s pomočjo davka za potnike na letalskih letih do leta 2030 državni proračun napolnila z dodatnimi 160 milijoni evrov. Sredstva bodo namenili podpori prehodu letalske industrije na okolju prijaznejše motorje in manjšim letališčem, za katera predvidevajo, da bodo najbolj občutila posledice uvedbe davka.

Danski minister za promet Thomas Danielsen je ob tem napovedal vzpostavitev finančne podporne sheme v vrednosti 107 milijonov evrov, ki bo letališčem in letalskim družbam omogočila preizkušanje okolju prijaznih tehnologij.