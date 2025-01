Danska v obrambo arktične regije vlaga dve milijardi evrov

Načrt, ki vključuje nakup novih ladij, dronov in krepitev satelitskih kapacitet, je javnosti predstavil obrambni minister Troels Lund Poulsen. "Sprijazniti se moramo s tem, da obstajajo resni izzivi glede varnosti in obrambe na Arktiki in v severnem Atlantiku," je dejal.

Danska igra pomembno vlogo na teh območjih zaradi dveh avtonomnih ozemelj – Ferskih otokov in Grenlandije. Pomen slednje redno izpostavlja novi ameriški predsednik Donald Trump, ki ne skriva želje, da se otok priključi ZDA, po potrebi tudi z vojaško silo.

"Mislim, da jo bomo imeli. In mislim, da si ljudje želijo biti z nami," je Trump povedal v sobotnem pogovoru o Grenlandiji z novinarji na predsedniškem letalu ter opozoril na interese Rusije in Kitajske v regiji. Hkrati je dejal, da ne ve, kakšne pravice ima Danska do s surovinami bogatega ozemlja, a dodal, da bi bilo nasprotovanje Københavna zelo neprijazno dejanje.