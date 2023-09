Danska vojska ukrajinske enote uri s tanki, izposojenimi iz muzejev

Konzorcij Danske, Nemčije in Nizozemske (pozneje še Belgije) je februarja sporočil, da bo Ukrajini podaril prvih sto tankov Leopard 1A5, letnik 1980. V naslednjih šestih mesecih so obljubo povečali na 178 tankov. Toda nekaj je obljubiti kup presežnih tankov Ukrajini, nekaj pa je potem dejansko spraviti stare tanke v delovno stanje in usposobiti posadke, da jih upravljajo – še posebej po tem, ko so bili tanki 19 let v skladišču, poroča Forbes.

Od naštetih držav je bila Danska tista, ki je nazadnje operirala z Leopardi 1A5, zadnjega leoparda 1 so upokojili leta 2005, ko so stare tanke zamenjali s težjim leopardom 2. V edini oklepni enoti danske vojske, polku Jutland Dragoon, je še vedno nekaj nekdanjih članov posadke Leoparda 1A5. Ti veterani so skupaj z nekaj upokojenimi danskimi tankisti ki so se prostovoljno vrnili v vladno službo, začeli z usposabljanji na vadišču Klietz zahodno od Berlina. Pridružili so se jim še nemški inštruktorji, ki so imeli izkušnje z inženirskimi vozili nemške vojske, ki si delijo šasijo leoparda 1.

Ukrajinski pripravniki so začeli prihajati maja. Prvo fazo njihovega usposabljanja so prevzeli Danci, drugo pa Nemci. Pri obeh fazah pomagajo prevajalci in izvajalci iz nemške industrije. Čeprav Danci lastne tankiste usposabljajo po dvomesečnem programu, urjenje ukrajinskih enot traja le šest tednov. Mnogi Ukrajinci so že prekaljeni veterani zaradi vojne z Rusijo in se že znajo boriti v tanku.