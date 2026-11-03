Danska za prepoved 'turbo piščancev' po vsej EU

Dokumentarec danske televizije TV2 je razkril nehumane pristope, s katerimi proizvajalci piščančjega mesa dosežejo, da živali čim hitreje pridobijo težo in postanejo primerne za zakol. Izpostavil je eno največjih piščančjih farm v državi, kjer živalim omogočijo le tri ure teme na dan, pol manj, kot je zakonski minimum, da bi več jedle in hitreje pridobivale na teži. Tudi sam lastnik Christian Tvergaard je priznal, da se poslužuje "nadzora osvetlitve".

Na farmi goji piščance vrste Ross 308, ki se jih je zaradi hitre rasti prijela oznaka "turbo piščanci". V samo 33 dneh namreč zrastejo od 50 gramov do dveh kilogramov, medtem ko druge vrste za to potrebujejo med 46 in 63 dni. Zato so za gojitelje tudi najbolj zanimivi in posledično najbolj razširjeni na danskih farmah. A hitra rast prinaša tudi številne težave. Živali so nagnjene k poškodobam, imajo težave s kostmi in organi, velikokrat se niti premikati ne morejo in obležijo na hrbtu.

Tudi to razkrivajo posnetki s Tvergaardove farme, kjer imajo nekateri piščanci tako hude težave z nogami, da bi jih bilo treba po mnenju strokovnjakov nemudoma evtanazirati. "Vsekakor je boleče. Tako boleče, da tvegajo smrt zaradi lakote ali žeje, ker se sploh ne morejo premakniti," je za TV2 dejal Björn Forkman, profesor veterine in živalske znanosti na Univerzi v Københavnu.