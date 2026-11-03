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Danska za prepoved 'turbo piščancev' po vsej EU

Köbenhavn, 03. 11. 2026 09.15 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
D.L.
Pičančja farma

Skrivaj narejeni posnetki, ki so razgalili nehumane razmere na farmah piščancev, so na Danskem sprožili ogorčenje in zahteve po spremembah navad. Tamkajšnja vlada je celo dala pobudo za prepoved gojenja tako imenovanih turbo piščancev, ki v izjemno kratkem času zrastejo do polne teže, po vsej EU. Gre za vrsto, ki je med gojitelji zelo priljubljena, saj jim omogoča velike zaslužke.

Dokumentarec danske televizije TV2 je razkril nehumane pristope, s katerimi proizvajalci piščančjega mesa dosežejo, da živali čim hitreje pridobijo težo in postanejo primerne za zakol. Izpostavil je eno največjih piščančjih farm v državi, kjer živalim omogočijo le tri ure teme na dan, pol manj, kot je zakonski minimum, da bi več jedle in hitreje pridobivale na teži. Tudi sam lastnik Christian Tvergaard je priznal, da se poslužuje "nadzora osvetlitve".

Na farmi goji piščance vrste Ross 308, ki se jih je zaradi hitre rasti prijela oznaka "turbo piščanci". V samo 33 dneh namreč zrastejo od 50 gramov do dveh kilogramov, medtem ko druge vrste za to potrebujejo med 46 in 63 dni. Zato so za gojitelje tudi najbolj zanimivi in posledično najbolj razširjeni na danskih farmah. A hitra rast prinaša tudi številne težave. Živali so nagnjene k poškodobam, imajo težave s kostmi in organi, velikokrat se niti premikati ne morejo in obležijo na hrbtu.

Tudi to razkrivajo posnetki s Tvergaardove farme, kjer imajo nekateri piščanci tako hude težave z nogami, da bi jih bilo treba po mnenju strokovnjakov nemudoma evtanazirati. "Vsekakor je boleče. Tako boleče, da tvegajo smrt zaradi lakote ali žeje, ker se sploh ne morejo premakniti," je za TV2 dejal Björn Forkman, profesor veterine in živalske znanosti na Univerzi v Københavnu.

Piščančja farma
Piščančja farma
FOTO: AP

Čeprav so posnetki razkrili nepravilnosti le na eni farmi piščancev, to ne pomeni, da je edina. Kot poroča TV2, se je letos vsak tretji inšpekcijski pregled končal s sankcijami, večinoma sicer z najmilejšimi. Pet proizvajalcev pa so inšpektorji prijavili policiji, kar pomeni, da je šlo za hude kršitve. "To so resni primeri, če obstaja policijsko poročilo. To je lahko na primer, če je stopnja umrljivosti izjemno visoka ali če obstajajo druge resne nepravilnosti," je pojasnil Forkman.

Razkritja so povzročila ogorčenje v javnosti in spodbudila politično voljo za spremembe. Minister za naravo in dobrobit živali Christian Rabjerg Madsen je državljane pozval, naj ne kupujejo "turbo piščancev". "Prizadeval si bom za prepoved reje. Toda treba se je zavedati, da moramo preučiti tako pravne kot ekonomske vidike prepovedi," je poudaril. Pozneje pa dodal, da si bo prizadeval za prepoved reje "turbo piščancev" ne le doma, ampak v celotni Evropski uniji.

Pri tem ima široko politično podporo, nasproti pa mu stoji močna industrija.

Po podatkih organizacije Eurogroup for Animals, ki jih navaja Guardian, je kar 95 odstotkov vseh piščancev v Evropski uniji vzrejenih v intenzivni reji, s ciljem pridobiti čim več mesa za čim nižjo ceno.

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turbo piščanci reja perutnine Danska dobrobit živali Evropska unija

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KOMENTARJI12

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Mclaren
03. 11. 2026 11.42
Naši vrli desničarji pa bi še podaljšali trpljenje živali, fuj!
Odgovori
0 0
Slash
03. 11. 2026 11.33
Ne no! Obožujem turbo piščance!
Odgovori
+0
1 1
progresivnidaveknastanovanja
03. 11. 2026 11.16
Prepovedati vse razen pašne reje!
Odgovori
+5
5 0
devlon
03. 11. 2026 11.11
glavno, da se ljudem prodaja laž, da je potrebno jesti meso. 570 miljonov Indijcev (od 1.8 mrd) je vegetarijancev! Mišična moč in telesna vzdržljivost je primerljiva z vsejedci. Ampak ne, brez chinen fingersov življenja kao ni. v evropi
Odgovori
+3
4 1
Prelepa Soča
03. 11. 2026 11.06
Sigurno že 40 let ne jem nobene perutnine, zadnja leta sploh ne jem mesa. Mnogo bolje se počutim. Pri skoraj 80 letih ta hrana za mene ni več pomembna, nobene koristi. Mnogo bolje se počutim, kot sem se prej. Te umetne, hormonske stvari so prej škodljive, kot koristne.
Odgovori
+3
5 2
supergigi
03. 11. 2026 11.01
Za kozlat! Fuj! 🤮
Odgovori
+4
4 0
natmat
03. 11. 2026 10.58
In naši otroci to jedo...turbo rast...in kosti kot piščanci...
Odgovori
+7
7 0
FETS LUCK
03. 11. 2026 10.58
Pri nas bo pa Cigler to trpljenje živali podaljšal do leta 2035. SE mu niti ne čudim glede na to da je v DZ glasoval proti členu zakona, ki govori da so živali čuteča bitja.
Odgovori
+11
11 0
Roadkill
03. 11. 2026 10.59
da ga ni sram
Odgovori
+6
6 0
Roadkill
03. 11. 2026 11.00
Bolj mu je važno da je on pri koritu kot trpljenje živali. Vsak slekoprej pokaže kakšen je
Odgovori
+6
6 0
Sir Oliver
03. 11. 2026 10.54
Bravo Danci. Naši kmetavzarji s Ciglerjem na čelu, bodo seveda odločno proti.
Odgovori
+10
10 0
Roadkill
03. 11. 2026 10.52
Prva bi morala biti dobrobit živali, drugo pa zvišanje cen mesa in manj mesa na jedilniku pa bi bilo za vse veliko bolje
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+7
8 1
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