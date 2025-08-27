Svetli način
Tujina

Danska zaradi Grenlandije na pogovor poklicala diplomata ZDA

Koebenhavn, 27. 08. 2025 11.16 | Posodobljeno pred 46 minutami

STA , D.L.
Danska je zaradi poskusov vmešavanja ZDA na Grenlandiji na pogovor poklicala začasnega ameriškega odpravnika poslov v državi. Za to se je odločila, potem ko je o poskusih vmešavanja poročala danska javna televizija DR.

Vas na Grenlandiji
Vas na Grenlandiji FOTO: Shutterstock

Po navedbah televizije DR so na danskem avtonomnem ozemlju nedavno opazili najmanj tri ameriške uradnike, ki so blizu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ko so skušali pridobiti informacije o vprašanjih, zaradi katerih je v preteklosti prišlo do napetosti med Dansko in Grenlandijo. Med drugim jih je zanimal prisilen odvzem grenlandskih otrok in škandal s prisilno kontracepcijo.

"Zavedamo se, da so tuji dejavniki še vedno zainteresirani za Grenlandijo in njen položaj v Kraljevini Danski. Zato ni presenetljivo, če bomo v prihodnosti doživeli zunanje poskuse vplivanja na prihodnost kraljevine," je povedal danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen in poudaril, da je vsak poskus vmešavanja v danske notranje zadeve nesprejemljiv. Dodal je, da je zunanje ministrstvo prosil, naj na pogovor pokliče začasnega ameriškega odpravnika poslov.

Trump je že leta 2019 med svojim prvim predsedniškim mandatom izrazil interes za nakup Grenlandije, po letošnji vrnitvi v Belo hišo pa je večkrat zagrozil, da bo v imenu nacionalne varnosti priključil ta z naravnimi viri bogat arktični otok, kar pričakovano zavračajo tako na Grenlandiji kot na Danskem.

Grenlandija ZDA Danska diplomacija Trump
KOMENTARJI (9)

Aijn Prenn
27. 08. 2025 12.05
Sem mislil, da je dec od Melanije to že pred meseci priključil USA. Kaj najuspešnejši predsednik USA ever in history še čaka??
ODGOVORI
0 0
Aijn Prenn
27. 08. 2025 12.06
Zdej je dec mal zmeden, ko mu je tabuljš frend putin v UKR podrl eno USA fabriko.
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
27. 08. 2025 11.49
Žalostno da kolonialisti še vedno opletajo leta 2025. Sem mislil da je to le še zgodovina
ODGOVORI
0 0
bohinj je zakon
27. 08. 2025 11.46
-2
Ne vem, kaj se majo danci vmešavati v ameriške notranje zadeve? Donald je novo mapo že narisal. Danci ......ubogajte. Sicer .........ameriška konjenica je pripravljena.
ODGOVORI
0 2
marre
27. 08. 2025 12.07
Težki bolnik..
ODGOVORI
0 0
Gašper 94
27. 08. 2025 11.39
-1
Mislim da je fer da se pusti da se grenlandci sami odlocijo ali zelijo nadaljevati z zda ali z kitajsko. Ker na eni strani je zda s svojimi interesi in danska vlada s kitajskimi interesi to je dejansko jabolko spora. Gre se pa za minerale in druge rudnine ter geostrateska lega grenlandije
ODGOVORI
0 1
myomy
27. 08. 2025 11.37
+2
Klasičen način CIE. Prvo se pozanimajo kako bi lahko skregali domačine med sabo, potem pa eno stran podprejo. To so počeli že v Vietnamu, Iraku, Siriji, Jugoslaviji, Libiji, Ukrajini ... Skratka povsod. Samo na Tajvanu jim (zaenkrat) še ni uspelo.
ODGOVORI
3 1
SLObunkeljn
27. 08. 2025 11.34
+4
A se bodo že enkrat nehali EU voditelji klanjati Trumpu? Na sestanku z Zelenskim so se pred neumnim in dementnim Trupom obnašali kot šolarčki pred učiteljem. Beda.
ODGOVORI
4 0
Blue Dream
27. 08. 2025 11.48
+1
Mene je bilo sram ko sem jih gledal v beli hiši hlapčke s polnimi gatami
ODGOVORI
1 0
