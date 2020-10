Danski izumitelj, ki je na svoji podmornici ubil novinarko, skušal pobegniti

Novico o poskusu pobega je v torek prvič objavil danski časnik Ekstra Bladet in priložil fotografijo moškega, ki ga je policija imela na očeh. Policija je, po objavi novice v časopisu, na Twitterju sporočila, da je res prestregla "moškega", kasneje pa potrdila da gre za Madsena. Po poročanju dnevnika je ta imel okoli trebuha nameščen predmet, domnevno bombo, ki je spominjal na pas.

Avgusta 2017 je 49-letni izumitelj, raketni inženir, na samoizdelani podmornici mučil in ubil 30-letno švedsko novinarko Kim Wall, ki je pisala zgodbo o njegovi podmornici Nautilus, ki jo je zgradil sam s sredstvi, zbranimi po spletu. Žrtev je razkosal in se delov telesa znebil v ožini med Dansko in Švedsko, a imel je nesrečo, saj jih je voda odnesla na kopno. Prve dele njenega trupla je 11 dni po njenem izginotju našel kolesar, nato pa so v morju južno od Københavna policijski potapljači našli še preostale dele.

Sodišče je Madsena leta 2018 spoznalo za krivega in ga tudi obsodilo na dosmrtno zaporno kazen, a je vse do letošnjega septembra krivdo za očitni zločin zanikal in trdil, da je bila smrt Wallove nesreča, saj naj bi ji na glavo padla loputa podmornice."Samo ena oseba je kriva, da se je to zgodilo, in to sem jaz," je po poročanju britanskega BBC krivdo za zločin priznal izpred treh let priznal danski izumitelj Peter Madsen.