V danski prestolnici bodo gradili umetni otok, na njem bo živelo 35.000 ljudi

Otok Lynetteholm, velik okoli 2,6 kvadratnih kilometrov, bo s celino povezan z obvoznico, predori in podzemno železnico. Dela naj bi se predvidoma začela še letos, a se projekt srečuje z nasprotovanjem okoljevarstvenikov, ki so zaskrbljeni zaradi vpliva gradnje otoka na okolje. Tako so na sodišču Evropske unije že sprožili postopek.

Pomisleki med drugim vključujejo prevoz materiala po cesti z velikim številom vozil. Okoljski aktivisti so izračunali, da bo za dostavo vseh surovin potrebnih do 350 potovanj tovornjaka na dan skozi prestolnico.