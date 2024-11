Danski turistki več ur bruhali kri, preden so ju našli mrtvi

20-letna Anne-Sofie Orkild Coyman in 21-letna Freja Vennervald Sorensen iz danskega Roskilda sta potovali po jugovzhodni Aziji in na poti po Laosu sta se ustavili v mestu Vang Vieng. Namestili sta se v hostelu Nana Backpackers, v mestu pa sta načrtovali srečanje z belgijskim turistom, ki sta ga spoznali med potovanjem. Toda še pred srečanjem sta mu sporočili, da že 13 ur bruhata kri. Ker se mu po tem sporočilu nista več oglašali, ju je začel iskati po mestu, poroča avstralski News . Čez nekaj dni je izvedel, da sta obe umrli.

Tudi 19-letni turistki Holly Bowles in Bianca Jones iz Melbourna sta bili nastanjeni v istem hostelu, kjer sta 11. novembra v hostelskem baru uživali alkoholne pijače, preden sta se odpravili ven 'žurat'. Naslednji dan sta skoraj ves dan preživeli v svoji sobi, vmes sta odšli le do recepcije in osebju sporočili, da ne moreta dihati in da morata v bolnišnico, je poročal Herald Sun . Pozneje sta v bolnišnici umrli.

Turistki naj bi pili isto serijo alkohola, za katerega domnevajo, da mu je bil primešan metanol in zaradi katerega so umrli še štirje drugi turisti. Še 11 tujih državljanov so zaradi zastrupitve sprejeli v bolnišnico, kjer se borijo za življenje.

Lokalna policija je potrdila, da sta turistki 12. novembra pili v baru hostela, nato pa sta obiskali še nekatere druge lokale. V svojo sobo sta se vrnili okoli polnoči. Osebje ju je našlo okoli 18. ure popoldne naslednjega dne. Ležali sta nezavestni na tleh v kopalnici. Takoj so ju odpeljali v bolnišnico, kjer pa so ju 14. novembra ob 3.30 razglasili za mrtvi.

Poleg teh štirih turistk sta zaradi zastrupitve z metanolom umrla še 29-letna britanska odvetnica Simone White in 57-letni ameriški turist James Louis Hutson. Tudi onadva sta bila v istem hostlu.

Oče ene od umrlih turistk je vlado Laosa pozval, naj dogodek temeljito preišče in zagotovi, da se kaj takšnega ne bo ponovilo. "Ne moremo dovoliti, da smrt naše hčerke ... ne bi pripeljala do sprememb, ki bodo zaščitile ostale," je dejal Mark Jones, oče 19-letne Biance. "Mladi moški in ženske bi morali potovati, ustvarjati svoje lastne življenjske izkušnje in biti varni," je dejal. "Za vedno bomo pogrešali naše lepo dekle in upamo, da njena izguba življenja ni bila zaman," je dodal.

Vlada, ki je sicer skopa z informacijami, je zaradi množičnih zastrupitev z alkoholom obljubila, da bo odgovorne pripeljala pred roko pravice. Dodali so, da preiskava vseh podrobnosti incidenta še poteka.

Lastnika hostela so zaslišali in pridržali, a za zdaj proti njemu še niso podali obtožnice. Natakar, ki je delal v hostelskem baru, pa je zanikal, da bi turistom ponujali zastrupljeno pijačo. Kot pravi, so turistke pile vodko s kokakolo, vodko pa da so kupili pri uradnem dobavitelju in je niso redčili ali mešali z drugo pijačo, poroča avstralski News.