Danski živalski vrt lastnikom 'nezaželenih ljubljenčkov': Donirajte jih za hrano našim plenilcem

Imate doma kunce, kokoši, morske prašičke, ki jih lahko pogrešate? Veseli bodo celo manjšega konja. Živalski vrt Aalborg na severu Jutlandije z najmanj nenavadnim pozivom, ki so ga objavili na Facebooku in svoji spletni strani, prosi za donacijo nezaželenih hišnih ljubljenčkov. A ne za nadaljnjo oskrbo, temveč kot hrano za svoje plenilce. Kot dodajajo, vzamejo žive, zdrave živali, ki so pomemben del prehrane plenilcev v njihovi oskrbi, zlasti evropskega risa. "Ta namreč potrebuje cel plen, ki je kar najbolj podoben tistemu, ki bi ulovil v divjini," navajajo. Če imajo ljudje doma več živali, ki jih je treba iz različnih razlogov 'odstraniti', pa lahko naenkrat pripeljejo najmanj štiri. Nato jih usposobljeno osebje živalskega vrta 'nežno' uspava in uporabi kot hrano, še piše v pozivu. "V živalskih vrtovih imamo odgovornost posnemati naravno prehranjevalno verigo – tako zaradi dobrobiti živali kot zaradi profesionalne integritete," se nadaljuje objava. "Nič ne gre v nič – zagotavljamo naravno vedenje, prehrano in dobro počutje naših plenilcev." Sprejeli bodo tudi konje, nižje od 147 centimetrov, ki imajo posebni potni list. "Naše potrebe se skozi leto spreminjajo in morda vas bomo uvrstili na čakalno listo," dodajajo. Za vsakega konja, ki jim ga lastniki na tak način podarijo, mora obstajati tudi možnost uveljavljanja posebne davčne olajšave glede na njegovo vrednost, ki se izračuna na podlagi njegove teže, poroča The Guardian. "V živalskem vrtu Aalborg že vrsto let hranimo naše mesojede živali z manjšo živino," pojasnjuje namestnica direktorja Pia Nielsen. "Mesojedim živalim je treba zagotoviti meso, po možnosti z dlako, kostmi in tako dalje, da se jim tako zagotovi čim bolj naravna prehrana. Zato je smiselno, da se za živali, ki jih je treba iz različnih razlogov evtanazirati, omogoči, da so na ta način še vedno uporabne."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Tovrstna praksa na Danskem sicer ni nič neobičajnega. Živali, ki poginejo v živalskem vrtu ali so izločene iz lokalnih zdravih populacij pogosto 'na meniju' ponudijo plenilcem. "To je pogosto in naši gostje in partnerji cenijo takšne priložnosti za prispevek živalskemu vrtu," trdijo v Aalborg ZOO.

Minuli teden je v živalskem vrtu v nemškem Nürnbergu odmeval incident, potem ko si je neka ženska v znak protesta prilepila roke na tla blizu vhoda v živalski vrt. Nasprotovala je usmrtitvi 12 zdravih gvinejskih pavijanov, ki so jih zaradi prenatrpanosti v ogradi domnevno pred očmi javnosti usmrtili in z njimi nahranili leve.

Nasprotno menijo zagovorniki pravic živali. Leta 2014 je živalski vrt v Kobenhavnu povzročil javno polemiko, ko je evtanaziral 18-mesečno žirafo Mariusa in z njim nahranil leve. V žiivalskem vrtu so takrat dejali, da so s tem preprečili parjenje žiraf v sorodstvu. Mariusa ni rešila niti spletna peticija s tisoči podpisov. Podobno so storili tudi leta 2023 v živalskem vrtu v nemškem Leipzigu, ko so zaklali 15-letnega samca zebre in z njim nahranili leve. Direktor živalskega vrta je takrat dejal, da so ga poskušali nastaniti v novem domu, vendar jim ni uspelo.