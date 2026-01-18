Naslovnica
Tujina

Danski zunanji minister po Trumpovih grožnjah na pogovore k zaveznicam Nata

Koebenhavn, 18. 01. 2026 12.43 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
STA K.H.
Lars Lokke Rasmussen

Danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen se bo opravil več pogovorov o varnostni strategiji zavezništva za Arktiko v več članicah Nata, so sporočili z danskega zunanjega ministrstva. Začel je s pogovori v Oslu, v ponedeljek bo odpotoval v London in nato v četrtek v Stockholm.

Diplomatska turneja sledi sobotni napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo zaradi nasprotovanja njegovim načrtom glede prevzema Grenlandije uvedel carine za osem evropskih držav.

"V nestabilnem in nepredvidljivem svetu Danska potrebuje tesne prijatelje in zaveznike," je danes v sporočilu za javnost poudaril danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen. Kot je dejal, se "vsi strinjamo glede potrebe po okrepitvi vloge Nata na Arktiki" in dodal, da se veseli razprave o tem, kako to doseči.

Preberi še EU voditelji Trumpu: Ne bomo se pustili izsiljevati

Danska se je v sodelovanju z več evropskimi zavezniki nedavno pridružila deklaraciji o Grenlandiji, v kateri je navedeno, da je ta otok, bogat z minerali, del Nata in da je njegova varnost skupna odgovornost članic zavezništva, je še sporočilo dansko zunanje ministrstvo.

Lars Lokke Rasmussen
Lars Lokke Rasmussen
FOTO: AP

Trump je Dansko, Norveško, Švedsko, Francijo, Nemčijo, Združeno kraljestvo, Nizozemsko in Finsko obtožil, da igrajo "zelo nevarno igro", potem ko so na otok v okviru vojaških vaj kot prve države poslale manjše število vojakov. Zagrozil jim je s postopno uvedbo carin v višini do 25 odstotkov, dokler ZDA ne bodo kupile Grenlandije.

Članice EU odziv na grožnje ameriškega predsednika še usklajujejo. Temu bo namenjen tudi popoldanski sestanek stalnih predstavnikov članic v Bruslju.

danska grenlandija trump nato

V Iranu že 5000 žrtev, oblasti obtožujejo teroriste, izgrednike in ZDA

V snežnih plazovih v Avstriji umrlo osem ljudi

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
18. 01. 2026 14.03
Srečno... piše na premogovniki...
Odgovori
0 0
NeXadileC
18. 01. 2026 14.03
...h
Odgovori
0 0
sapphireitaly
18. 01. 2026 13.41
Na K mi grejo Poljaki. Ko se gre za Ukrajino od celotne EU zahtevajo enotnost in pomoč Ukrajini s 50 letnimi krediti. Ko pa se gre za Grenlandijo, pa samo besede brez kančka dejanj. S tem da Ukrajina ni v EU niti NATO, Danska pa je!
Odgovori
+5
5 0
Vera in Bog
18. 01. 2026 13.40
Kakšne igrice so spet to? Amerika je najmočnejša naj potem oni to dobijo, saj tam ne živi veliko ljudi.
Odgovori
-1
0 1
tornadotex
18. 01. 2026 13.15
Rumenoglavi izgublja vso kredibilnost...Na koncu se bo morala EU obrniti stran od tega norca...
Odgovori
-2
1 3
a.kralj1994
18. 01. 2026 13.09
Zakaj nikjer ne zasledim izjave NATO na izjave Trumpa o napadu na državo pod NATO zaščito??? Ker o možnosti Rusije, da napade Evropo, so se razpisali podolgem in počez...
Odgovori
+2
3 1
BBcc
18. 01. 2026 13.13
Večkrat že. Če ti ne bereš pa tvoj problem.
Odgovori
-3
0 3
tron3
18. 01. 2026 12.59
Doni potrebuje vzrok, da razpade Nato in ga je našel na Grenlandiji!!! He he.,.....
Odgovori
+3
5 2
Kameleon Kiddo
18. 01. 2026 13.20
Doni ponavadi tam ko je votlo not 😉
Odgovori
+2
2 0
