Danski zunanji minister po Trumpovih grožnjah na pogovore k zaveznicam Nata

"V nestabilnem in nepredvidljivem svetu Danska potrebuje tesne prijatelje in zaveznike," je danes v sporočilu za javnost poudaril danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen . Kot je dejal, se "vsi strinjamo glede potrebe po okrepitvi vloge Nata na Arktiki" in dodal, da se veseli razprave o tem, kako to doseči.

Diplomatska turneja sledi sobotni napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa , da bo zaradi nasprotovanja njegovim načrtom glede prevzema Grenlandije uvedel carine za osem evropskih držav.

Danska se je v sodelovanju z več evropskimi zavezniki nedavno pridružila deklaraciji o Grenlandiji, v kateri je navedeno, da je ta otok, bogat z minerali, del Nata in da je njegova varnost skupna odgovornost članic zavezništva, je še sporočilo dansko zunanje ministrstvo.

Trump je Dansko, Norveško, Švedsko, Francijo, Nemčijo, Združeno kraljestvo, Nizozemsko in Finsko obtožil, da igrajo "zelo nevarno igro", potem ko so na otok v okviru vojaških vaj kot prve države poslale manjše število vojakov. Zagrozil jim je s postopno uvedbo carin v višini do 25 odstotkov, dokler ZDA ne bodo kupile Grenlandije.

Članice EU odziv na grožnje ameriškega predsednika še usklajujejo. Temu bo namenjen tudi popoldanski sestanek stalnih predstavnikov članic v Bruslju.